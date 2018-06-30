Aquí puedes votar si estás lejos de tu domicilio

| REDACCIÓN
Si mañana domingo, día de elecciones, no estás cerca de tu casilla, puedes votar en estos lugares.
No te preocupes, sí puedes votar aunque estés lejos de tu casa. Foto: Especial
A continuación las casillas especiales en Guanajuato, donde podrás votar, en caso de que este domingo estés lejos de tu domicilio.
Acámbaro
S1
PRIMERO DE MAYO # 1641, COLONIA CENTRO
CENTRAL DE AUTOBUSES
A UN COSTADO DE FARMACIA GUADALAJARA
Apaseo el Alto
VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA QUINTANA ROO, APASEO EL ALTO, CÓDIGO POSTAL 38500
CENTRAL DE AUTOBUSES
FRENTE AL HOTEL GALI
Apaseo el Grande
VENUSTIANO CARRANZA # 302, CENTRO, APASEO EL GRANDE, CÓDIGO POSTAL 38160
CENTRAL DE AUTOBUSES
FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET
Celaya
AVENIDA MÉXICO JAPÓN, EJE NORPONIENTE, NÚMERO 100, COLONIA LAS AVES, CÓDIGO POSTAL 38010. CELAYA
UCEM, INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO PLAZA FACTORÍA
A ESPALDAS DE LA TIENDA HOME DEPOT
S1
ANTONIO PLAZA, NÚMERO 306, COLONIA EL OLIVAR, CÓDIGO POSTAL 38070. CELAYA
CENTRAL DE AUTOBUSES TREGUERRAS
A UN COSTADO DEL MERCADO DE ABASTOS
Comonfort
SALIDA A CELAYA, NUMERO 46, COMONFORT,CÓDIGO POSTAL 38200
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE GUANAJUATO
A 20 METROS DE LA CARRETERA
Cortazar
CALLE ALDAMA, 500 A, COLONIA CENTRO, 38300, CORTAZAR, GUANAJUATO
AUDITORIO TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO
FRENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES
Dolores Hidalgo
S1
CALLE PLAZA HIDALGO EL GRANDE, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37800, DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO
CASA DE VISITAS
ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE MICHOACAN
Guanajuato
CARRETERA DE CUOTA GUANAJUATO-SILAO NÚMERO 450. COLONIA YERBABUENA, GUANAJUATO, 36250
CENTRAL DE AUTOBUSES
ESQUINA CON LONA AMEZQUITA
S2
CARRETERA GUANAJUATO_SILAO KILOMETRO 6.5 LOS ALCALDES C.P. 36250 GUANAJUATO, GUANAJUATO
HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO
A UN COSTADO DE LA COLONIA LOS ALCALDES
Irapuato
AVENIDA QUINTANA ROO ESQUINA CONSTITUCIONALISTAS, SIN NÚMERO, COLONIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN, CÓDIGO POSTAL 36545, IRAPUATO, GUANAJUATO
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN
FRENTE A CALLE CONSTITUCIONALISTAS
S1, S2
AVENIDA PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 436, FRACCIONAMIENTO TENERIAS DE IRAPUATO, 36500, IRAPUATO, GUANAJUATO.
CENTRAL DE AUTOBUSES IRAPUATO
A UN COSTADO DE LA TIENDA SORIANA Y PLAZA FIESTA
León
S1
JUAN JOSE TORRES LANDA, 1002, LAS AMERICAS, 37390, LEÓN, GUANAJUATO
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO CAMPUS AMERICAS
ENTRE FILADELFIA Y AVENIDA CENTRAL
S1
BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 1820, LA MARTINICA, 37500, LEÓN, GUANAJUATO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN
ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD VASCO DE QUIROGA
CALLE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 3402, COLONIA HACIENDA DEL CAMPESTRE, CÓDIGO POSTAL 37170, LEÓN GUANAJUATO
INVERNADERO DEL PARQUE DE LOS CÁRCAMOS
ENTRE BOULEVARD JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE CALZADA DE LOS CÁRCAMOS
S1
BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA,# 705,COLONIA SAN NICOLÁS,CÓDIGO POSTAL 37297,LEÓN,GUANAJUATO
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARQUE DEL ÁRBOL
BOULEVARD HERMANOS ALDAMA Y RÍO COLORADO
S1
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SIN NÚMERO, LOS PARAISOS, 37328, LEÓN, GUANAJUATO
CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IMSS T1
ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS INSURGENTES Y ATENAS
Moroleón
CALLE HIDALGO, 30, COLONIA CENTRO, 38800, MOROLEÓN, GUANAJUATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y ABASOLO
Pénjamo
S1
CALLE NARANJA, SIN NÚMERO, FRANCCIONAMIENTO LOS FRESNOS, 36900, PÉNJAMO, GUANAJUATO
CASA DEL JUBILADO PROFESOR MIGUEL CORONADO MARES
ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE CEREZOS
Romita
S1
MORELOS SIN NÚMERO, PORTAL OCAMPO, ZONA CENTRO, 36200, ROMITA, GUANAJUATO
PORTAL OCAMPO
FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL
Salamanca
S1
AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, NÚMERO 2606, COLONIA PREDIO DE LA LUZ, 36780, SALAMANCA, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
ENTRE CARRETERA VALLE DE SANTIAGO Y LIBRAMIENTO A MORELIA, ENTRADA POR CALLE ESTADO DE PUEBLA
Salvatierra
S1
CALLE OCAMPO, 1200, COLONIA CENTRO, 38900, SALVATIERRA, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y BOULEVARD POSADAS OCAMPO
San Felipe
S1
PLAZA PRINCIPAL, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, SAN FELIPE, 37600
CASA JUÁREZ
UBICADA A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
San Francisco del Rincón
S1
BOULEVARD AQUILES SERDÁN, NÚMERO 404, COLONIA EL FRESNO, 36330, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES NUEVA
ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS
San José Iturbide
S1
PLAZA PRINCIPAL, NUMERO 8, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37980, SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO
PORTALES DEL HOTEL LOS ARCOS
FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL
San Luis de la Paz
S1
PLAZA PRINCIPAL, NÚMERO 117, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
CENTRO COMUNITARIO TIMOTEO RÍOS
FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL
San Miguel de Allende
S1
CALZADA DE LA ESTACIÓN NUMERO 90, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
A UN COSTADO DEL SALÓN EL CENACULO DEL SEÑOR
S1
LIBRAMIENTO JOSÉ MANUEL ZAVALA ZAVALA, NÚMERO 165, COLONIA LA LUCIÉRNAGA, CÓDIGO POSTAL 37745, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
PLAZA COMERCIAL LA LUCIÉRNAGA
FRENTE A LA GASOLINERA EL CARACOL
S1
SALIDA A CELAYA, NÚMERO 130, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
ESTACIONAMIENTO DEL RESTAURANTE POLLO FELIZ
A UN COSTADO DE LA GLORIETA EL PIPILA
Santa Cruz de Juventino Rosas
S1
CALLE MATAMOROS 202, ZONA CENTRO, 38240, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y VICENTE GUERRERO
Silao
S1
CALLE LUIS HUMBERTO DUCOING, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 36100, SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO
CENTRAL DE AUTOBUSES
FRENTE A LA PLAZA COMERCIAL ELECKTRA
Uriangato
S1
CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, 7, COLONIA CENTRO, 38980, URIANGATO, GUANAJUATO
TERMINAL CAMIONERA URIANGATO
ENTRE LAS CALLES PEDRAZA Y LEOVINO ZAVALA
Valle de Santiago
S1
CALLE OBREGÓN, NÚMERO 124, ZONA CENTRO, 38400, VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
ESCUELA PRIMARIA URBANA MIGUEL HIDALGO
ENTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y ARTEAGA
Villagrán
S1
AVENIDA 5 DE MAYO, NÚMERO 4, ZONA CENTRO, 38260, VILLAGRÁN, GUANAJUATO
TERMINAL DE AUTOBUSES ANTONIO ACOSTA RICO
AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA PANAMERICANA
Yuriria
S1
PLAZA PRINCIPAL, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, 38940, YURIRIA, GUANAJUATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ENTRE LAS CALLES FRAY DIEGO DE CHÁVEZ Y JUÁREZ
En este enlace del INE puedes consultar las casillas especiales de otros estados https://ubicatucasilla.ine.mx/
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