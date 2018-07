Los 'candidatos a la alternancia' en las alcaldías de Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En estas elecciones se pueden dar algunos cambios en los partidos que estén al frente de las alcaldías en el estado de Guanajuato; aunque el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna actualmente 23 de los 46 Municipios, la situación podría cambiar, pues en algunos de estos hay candidatos de la coalición de Morena-PT-PES, 'Juntos Haremos Historia', que están ganando simpatizantes., que actualmente gobierna con José Ricardo Ortíz Gutiérrez, quien busca la reelección, pero pudiera darle competencia Irma Leticia de Morena, antes diputada del PRI, tan sólo por la coalición que representa.Pero sin duda enpues salvo el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Contreras Guerrero, el candidato que busca la reelección, Héctor López Santillana, al parecer no se topa con una verdadera competencia.Lo mismo le podría ocurrir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que aunque actualmente gobierna en diez municipios, podría quedarse con menos, pues algunos se los podría quitar el PAN y otro la coalición que encabeza Morena.Uno de los que más corre riesgo de perder es Guanajuato capital, pues el actual alcalde, Edgar Castro Cerrillo, no pudo reelegirse e incluso todavía este mes estuvo impugnando ante la decisión de su propio partido., ex diputado, quien al parecer es el candidato que tiene más simpatizantes y podría lograr el triunfo.Celaya, con la candidata Italia Almeida ParedesAbasolo, con Joel Negrete BarreraComonfort, con José Carlos Nieto JuárezGuanajuato, con Mario Alejandro Navarro Saldaña del PANJaral del Progreso, con Verónica Orozco Gutierrez del PAN