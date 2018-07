¿Es tu primera vez, o no?; ¿con cuál de estos votantes que opinan te identificas?

“De Andrés Manuel no me convencen ni sus capacidades, ni cómo habla, ni su actitud, ni sus propuestas, porque son algo tan fantástico que mucho de lo que propone no es posible, entonces de lo que estoy seguro es que no voy a votar por él. Y tampoco por Meade; eso que dice que tiene experiencia para gobernar y todo lo que ha hecho en sus cargos públicos pues ha hecho más cosas malas que buenas y yo no quisiera que alguien así esté al frente del país”.



“Y cambiar la constitución para crear un órgano independiente que sea el encargado de vigilar al Presidente eso pues a mí me parece lo justo, no alabo a Anaya por esa propuesta pero es lo que debería de ser porque todos somos iguales ante la ley”.



“Lo que tiene El Bronco que me haría decidirme por él es su actitud de que él no quiere pelear, de que no tiene nada que perder, él no necesita echarle bronca a los demás porque no tiene nada que le saquen, no ha hecho nada malo como los demás”.



“Conozco a Diego Sinhué del PAN, al del PRI, Gerardo Sánchez, a Felipe del Partido Verde y de Morena creo que es una candidata, ¿no?; de León conozco a los principales candidatos de los principales partidos políticos como Santillana del PAN y Clemente del PRI, y no sé si haya independientes”.

“Ya estamos cansados porque toda persona que llega al poder nada más puras promesas y de hechos seguimos en las mismas y hasta con más carencias, desde que tengo uso de razón no he escuchado más que pura falacia, promesas que nunca han llegado”

“Espero que Dios me dé vida y licencia para votar de nuevo y votaré por Andrés Manuel y todos sus congresistas para la cámara de senadores y diputados para que el pueblo ya vea la verdad porque lo tienen con una venda en los ojos. Desde hace 18 años he votado por el mismo partido (mismo que prefirió no mencionar) pero en el sentir de salvación de que ahora estamos en una posición muy mal, para mí el indicado es López Obrador de Morena porque hoy el pueblo de México carece de lo más primordial”

“El problema de las elecciones de ahora es que ya hay un montón de partidos y uno ya ni se entera de quiénes son los candidatos de tantos que ponen, pues menos conoces lo que dicen o proponen pero da igual porque como dije, es pura falacia”

“Fuera de la situación real de si sirve o no mi voto yo me siento importante porque voy a aportar a mi país, eso es lo que me tiene tranquilo, emocionado y feliz. Vote por quien vote estoy participando”, dijo con tono firme Enrique Terrones Fernández, de 18 años, quien votará por primera vez este 1 de julio.El estudiante de sexto semestre en la Preparatoria Oficial de León, confesó que aún no está seguro si votar por el panista Ricardo Anaya o por el único candidato independiente, Jaime Rodríguez, El Bronco, pues Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade no lograron convencerlo.Al preguntarle sobre las propuestas de ambos candidatos que tiene en la mira, el joven estudiante dijo que la propuesta que más ha “sonado” del candidato por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, es la de investigar al Presidente, no obstante, ésta es la única que le conoce.¿Y las propuestas de El Bronco?, se le preguntó. Enrique guardó silencio, se quedó pensativo y finalmente aceptó: “No, no recuerdo muy bien sus propuestas, es que algunas se parecen, pero si digo una a la mejor es una propuesta de todos los demás, una específica de El Bronco no recuerdo”.Referente al panorama local y estatal, el joven compartió que influenciado por algunos de sus maestros que le compartieron la historia del candidato, posiblemente vote por Felipe Arturo Camarena, abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la gubernatura. Y para Alcalde de la ciudad, aún está indeciso.Enrique indicó que a pesar de que ubica a algunos de los candidatos a la gubernatura, no conoce sus propuestas, en cuanto a los candidatos a diputados y senadores dijo no conocerlos. “Pues votar por el que más convenza en la boleta o votar por el mismo partido para todos los cargos”., reprochó José Guadalupe Nicasio.El hombre de 80 años de edad, que cada día se traslada de San Francisco del Rincón a León para trabajar como jardinero, tomaba un descanso bajo la sombra de un árbol sentado en una de las jardineras del López Mateos, a la altura de la calle Hermanos Aldama, a pesar de su anterior afirmación, aseguró que sí votará este 1 de julio.“Es un deber ciudadano que nunca hay que dejar de hacer, ¡aunque nos tengan hasta la frente!”, exclamó resignado mientras simuló tocarse esta parte de su rostro con su dedo índice derecho., dijo.El señor José dijo sólo identificar a los candidatos a la gubernatura de Guanajuato, Ricardo Sheffield de Morena, a éste por ser ex panista y ex alcalde de León, y a Diego Sinhué del PAN; de los perfiles para ocupar la Alcaldía de León, Héctor López Santillana es al único que conoce., mencionó.La elección presidencial del 1964 fue la primera en la que José Guadalupe tuvo la oportunidad de participar. “Mira, siempre he ido a votar pero antes era PRI y puro PRI y aquella vez ganó el PRI con Díaz Ordaz,lo recuerdo muy bien porque fue mi primera votación para Presidente”, contó.