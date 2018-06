¿Dónde encuentro la casilla, qué hago si me equivoco al tachar?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Cómo encontrar la casilla, qué pasa si me equivoco al tachar, y si no abren para votar, puedo ir solo con una copia de la credencial? Estas y otras dudas te las resolvemos.Te da una estimación estadística de las tendencias de los resultados finales, a partir de una muestra de casillas. Se presenta la misma noche de la jornada electoral e incluye, además, la estimación del porcentaje de participación ciudadana.Los resultados preliminares de cada elección, por casilla, a través de cifras e imágenes de las actas.Es la suma que realiza el consejo distrital de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral. Comenzará el miércoles 4 de julio.No, imposible. Al instalar la casilla, se contarán las boletas a la vista de todas y todos los funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos. En caso de existir boletas previamente marcadas, ahí se detectarían, pero nunca ha ocurrido.No se borra inmediatamente, ya que permanece en la piel mínimo 12 horas, pero puede ser visible durante varios días.Será un voto válido la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político. O, tratándose de partidos coaligados, marcando uno o más de sus respectivos emblemas. O de cualquier forma en que no haya duda de por quién se quiere votar.No, no se borrará sin dejar vestigios o roturas identificables.Sí. No obstante, el INE dotará a cada una de las casillas con Marcadores para boletas, que son absolutamente confiables.Cuando hayan acudido a votar 750 electores, que es el número de boletas con que se cuenta, por ley, en una casilla especial.Si acudes a la casilla que te corrresponde, siempre alcanzarás boletas porque se cuenta con todas las que corresponden a la lista nominal donde apareces. Solamente en una casilla especial pueden agotarse pues las boletas son limitadas a 750 por elección.1 para Presidente, 1 para senadurías y 1 para diputaciones federales, así como las correspondientes a las elecciones locales en 30 entidades. En Baja California y Nayarit se entregarán 3 boletas y en las 30 entidades restantes, entre 4 y 6 boletas.Las y los funcionarios de la casilla, bajo la vigilancia de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, vacían la urna y agrupan los votos, luego los cuentan por grupo y anotan el resultado en el cuadernillo de operaciones. Estos datos se transcriben al acta.En la casilla que te corresponde, de acuerdo a la sección electoral donde se encuentra tu domicilio. Generalmente es el mismo lugar donde has votado en ocasiones anteriores si no tramitaste un cambio de domicilio.Dependerá de los datos de tu credencial y el lugar donde está instalada la casilla.Cuando:a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas.b) El local se encuentre cerrado o clausurado.c) Se advierta que es un lugar prohibido por la ley.d) El local no asegure la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso.e) El consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor y se lo notifique al presidente de la casilla.Para estos casos la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo.A través de las y los mismos funcionarios de casilla (por sus propios medios), o bien mediante los mecanismos de recolección coordinados por el consejo distrital correspondiente.Puedes tratar de aclararlo, por ejemplo, señalando la marca equivocada y colocando la palabra “NO”, o la frase “ESTE SIEMPRE NO”, y marcar en otro emblema.Raramente no abre una casilla, pero si esto sucede, podrás votar en la casilla especial más próxima. La información la encontrarás en el sitio ubicatucasilla.ine.mxNo, debe ser la original.Únicamente cuando cuente con la resolución del Tribunal Electoral.No. Si llegas a formarte después de las 18:00 horas, se te avisará que ya no puedes votar.Sí. La casilla puede permanecer abierta después de las 18:00 horas si todavía hay electores formados para votar. Se cierra una vez que votaron quienes estaban formadas/os a esa hora.Por no aparecer en la Lista Nominal o no contar con la credencial de elector o la resolución del Tribunal.a) Si se realiza una marca en el cuadro que contiene el nombre de Margarita Zavala, el voto será nulo.b) Si se marca el cuadro que contiene el nombre de Margarita Zavala y además se vota por otra candidatura legalmente registrada, el voto será válido para la candidatura registrada.c) Si se marca el cuadro que contiene el nombre de Margarita Zavala y además se vota por más de una candidatura legalmente registrada, el voto será nulo.Si la boleta presenta una rotura o mutilación, pero se logran apreciar completos los recuadros de todos los partidos políticos, y la marca es lo suficientemente clara, el voto se considera válido. Si solamente se rompió y se depositó, es voto nulo.Sí. La persona que no pueda votar por sí misma, podrá recibir ayuda de una persona de su confianza. Está permitido que una persona lleve a sus hijas/os menores de edad, como un acto de educación cívica.No, no es posible hacerlo.Sí, presentándote en una casilla especial.Ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a los teléfonos: 01800 833 72 33 (del interior de la república) y (01 55) 5346 3103 (CDMX y área metropolitana)Sí, en algunos hospitales se instalarán casillas especiales.Al tratarse de una prueba piloto, únicamente se aplicará el ejercicio en un hospital por entidad donde las personas hospitalizadas, sus familiares y el personal que se encuentre de guardia, podrá ejercer su derecho al voto.La persona que no pueda votar por sí misma, podrá recibir ayuda de una persona de su confianza.El Instituto dotará a todas las casillas con una Plantilla Braille; la o el ciudadano que conozca esta escritura podrá marcarla sin ayuda de otra persona.También se colocará una Etiqueta Braille en las urnas para que depositen su boleta en la urna correspondiente.Se utilizará la Mampara Especial, a fin de garantizar que la ciudadanía ejerza, en secreto, su derecho al voto. Se usa también para personas con dificultad motriz y gente de estatura pequeña.La persona que no pueda votar por sí misma, pero cuente con credencial de elector y esté en la Lista Nominal, podrá recibir ayuda de una persona de su confianza.Solamente puedes votar si previamente te anotaste en la Lista Nominal en el Extranjero y recibiste tu paquete en el domicilio registrado. Si no hiciste eso, no podrás votar.