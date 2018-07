Cae al Malecón en su vehículo y lo deja ahí abandonado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre perdió el control de su vehículo con la fuerte lluvia, cayó al cauce del Malecón del Río, y dejó abandonado su vehículo.Rescatistas lo buscaron, pero a su llegada confirmaron que no había nadie en el auto.El accidente sucedió a la 1:28 de la madrugada de ayer, en el Malecón del Río del Granizo, esquina con bulevar Juan Alonso de Torres, en la colonia San Jerónimo.El Sistema Único de Emergencias (911) recibió el reporte de un vehículo que había en el cauce y cuyo conductor estaba atrapado.De inmediato acudieron rescatistas de Protección Civil, así como agentes de Tránsito Municipal.Cuando los elementos llegaron, confirmaron que el conductor no estaba en el auto.Era un auto Pontiac tipo Matiz rojo sin placas de circulación, estaba abandonado y sólo fue remolcado con ayuda de una grúa para dejarlo en una pensión.Del conductor, autoridades no supieron más.