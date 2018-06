En estos lugares podrás consumir alcohol el día de mañana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En León para estas elecciones la Ley Seca no se aplicará en los restaurantes, únicamente en tiendas de abarrotes, depósitos y vinícolas que vendan alcohol en botella cerrada.La medida dijo, no aplicará en bares, cantinas y restaurantes estos negocios operarán de manera normal.Esta medida únicamente aplicará de manera local detalló Hurtado Zárate, esta situación se analiza de manera independiente en cada municipio.Expresó que la decisión no interferirá en las elecciones.De haberse negado la petición, afectaría a más de 700 restaurantes, dejando de recibir mas de 7 millones de pesos para el sector restaurantero, igualmente los empleados perderían propinas, junto con la proveeduría local.La gestión se realizó en conjunto con el sector turismo, cantinas, bares y hoteles haciéndola oficial antier.