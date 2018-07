Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde el viernes pasado el señor Luciano Figueroa se manifestó a las afueras de Presidencia Municipal de Celaya exigiendo respuesta y acciones a raíz de las fuertes lluvias.Resalta que pusieron una barda en la comunidad de la Machuca, y hace que el agua se regrese, siendo un riesgo para sus animales."Vengo buscando respuestas y solución, no me voy a ir hasta que me atiendan, mañana a las 10 hablaré con el presidente (Ramón Lemus) y si no hay solución; ahora vendré con borregos y los vamos a meter a presidencia" resaltó.Esta manifestación estará por tiempo indefinido y ha llamado la atención de la gente que pasa por el jardín principal.