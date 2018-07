Baja nivel de agua de río Laja en comunidades de Celaya; ahora temen saqueos

"Queremos al presidente de Celaya. Urge que nos visite. Necesitamos que nos diga quién nos va a apoyar por todo lo que perdimos", dijo.

Habitantes de la comunidad de La Luz y el Cuije comentaron que el nivel de agua del río Laja empezó a bajar desde la mañana de hoy, pero temen que se registren saqueos en sus domicilios y se registren más pérdidas.El señor Teresita Cornejo Medina habitante de la comunidad y quien dijo ser el primo de la persona que se manifestó afuera de la presidencia de Celaya con vacas, comentó que están desesperados porque la ayuda no llega.Los habitantes argumentaron que algunos no pudieron votar porque no cuentan con su credencial y no alcanzaron a sacar sus documentos de las viviendas.Para evitar los saqueos, los pobladores mencionaron que se van a organizar para hacer guardias en distintos puntos de la comunidad.Personal del Ejército Mexicano y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaban recorridos en la entrada de la comunidad, pero, según vecinos, hace falta vigilancia en las calles más afectadas.