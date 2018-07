Se les olvida instalar casilla especial en Jaral del Progreso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un sector de la población ha surgido la molestia al indicar que han acudido a varias casillas a preguntar en donde se localiza la casilla especial para votar la gente foránea, informándoles que no se instaló ninguna, teniendo que trasladarse a Valle de Santiago o a Cortazar para ejercer sus votos.“Yo no vivo aquí, trabajo en Jaral y no dejaron salir a votar a la casilla especial pero al no haber no nos permitirán desplazarnos hasta otra ciudad y salimos hasta en la noche”, declaró una ciudadana.El presidente del Consejo Municipal Electoral Rogelia Ortega Garcia indicó que desde el consejo distrital se giró la instrucción de que la casilla se instalaría en Valle de Santiago, acudiendo varias personas a preguntar a las instalaciones del Consejo, retirándose molestos ante esta noticia.