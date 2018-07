Ciudadanos se quejan que lápiz para marcar boletas se borra fácilmente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Muchos ciudadanos en diversas casillas han salido a reclamar el hecho y a hacer evidente que se borra muy fácil de las boletas la marca que hacen con su voto y reclaman a los funcionarios.Consecuencia de todo ello las personas ya están acudiendo con su propio bolígrafo para hacer válido su voto y tratar de que no se borren las cuadrillas que marcaron.Los funcionarios de casilla hasta el momento no se han pronunciado al respecto y se niegan a hablar de la situación, mientras cada vez más votantes acuden con su propio lápiz o bolígrafo."Aquí huele a fraude electoral, para qué nos hacen venir a votar si el lápiz que tienen para marcar a los candidatos se borra bien fácil, ya salieron varios reclamando esto y nadie nos hace caso, que no saben nada, pues entonces que hagan lo que se les dé la gana, estoy segura de que habrá algún tipo de fraude" expresó Juana Lemus, votante