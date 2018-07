Cuentan adultos mayores con preferencia para entrar a casillas

“Los adultos mayores están poniendo la muestra, vienen a ejercer su derecho y debemos darles atención, esto es un pequeño acto pero así les agradecemos su compromiso con el país y nuestra localidad”, compartió el yurirense Juan López.

En las casillas instaladas en la cabecera municipal, los adultos mayores que están acudiendo a votar no necesitan hacer fila; basta con su presencia para que les den el pase directo a la urna.Los ciudadanos consideran que las personas de la tercera edad no deben esperar, de forma que están de acuerdo y se solidarizan con ellos para que no estén esperando turno.Incluso, varios adultos mayores que residen en Estados Unidos, solicitaron a sus familiares, con anticipación su regreso a la localidad con el único objetivo de salir a votar.