No, no es una película, es la vida real.Una mujer se atrevió a interrumpir la boda de su amante ¡vestida de novia!En redes sociales circulan algunas imágenes del momento que se hizo viral.Las opiniones de los usuarios de redes sociales se dividieron. Hubo quienes opinaron que estaba bien decir la verdad y hubo quienes dijeron que se merecía a alguien que no la engañara.