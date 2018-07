2018-07-01 08:22:33 | LUIS GERARDO LUGO

‘Yaytsa’ es una palabra en ruso que se nos hizo familiar en estos días gracias a una campaña de publicidad relacionada con el Mundial.

El Tri no tiene de otra: hay que fajárselos y bien fajaditos.

'Yaytsa' es una palabra en ruso que se nos hizo familiar en estos días gracias a una campaña de publicidad relacionada con el Mundial de futbol y a la que nosotros le damos ese significado muy a la mexicana de ponerle enjundia, tenacidad y coraje a lo que hacemos.

Si bien en esos comerciales Yaytsa nos sacó varias carcajadas, hoy Yaytsa debe convertirse en un grito de guerra para la Selección Nacional en su afán de encontrar el quinto partido.

Enfrente se tiene al siempre favorito Brasil, pero al que también ya le robaron puntos en esta competencia. Rusia 2018 tiene detalles de impredecible y por tanto podemos darnos esa chance de pensar que al Scratch du Oro se le puede vencer con inteligencia y una buena porción de Yaytsa.

México ya superó a Brasil varias veces con Yaytsa y mucho más. En la Copa Confederaciones de hace 19 años, el Tri lo derrotó en la Final. En el Mundial Sub 17 de 2005, los jóvenes nacionales vencieron a la verdeamarella en la misma instancia y hace seis, en la Final Olímpica le arrebató el oro.

Además, en el Mundial 2014 en plena casa brasileña, México sacó con honor la igualada, gracias en gran parte a la soberbia actuación de Memo Ochoa.

No estoy afirmando que con la estadística está asegurada la siguiente fase, pero la historia siempre te hablará de los alcances que eres capaz de lograr.

La información desde Rusia habla que la derrota ante los suecos caló hondo y pegó fuerte entre los seleccionados, que guardaron en ese instante la frase de ‘imaginemos cosas chingonas’ debido a la presencia de los fantasmas de otros mundiales.

Aquí es el momento donde debe entrar Carlos Osorio porque también en la mentalidad hay que tener tamaños, o Yaytsa, para decirlo en una palabra.

México tendrá que rehacerse de las cenizas que dejó ese último juego y aprovechar la vida que le dieron los dos primeros triunfos, la derrota alemana o la victoria coreana, como se le quiera ver.

Engancharse a través de tuits como lo hizo Rafael Márquez después de perder contra Suecia es un Yaytsa equivocado. La frase del Káiser de “los mediocres que nunca han logrado nada en la vida dirán que pasamos de milagro”, es comparable al codazo que le dio a Cobi Jones en el Mundial de 2002 cuando el Tri ya se veía derrotado. Esos trancazos aún no, Rafa.

Se deben soportar las críticas cuando juegas mal, punto. Se jugó mal ante Suecia, punto.

Ahora Osorio debe evitar que en el siguiente duelo los Tricolores jueguen peor.

Estratégicamente, el Predicador tendrá que ser magistral si quiere pasar a la posteridad del futbol nacional y que los jugadores que elija para enfrentar a Brasil, compitan con una disciplina táctica perfecta, marquen de manera aguerrida, roben el balón en el medio campo y sepan matar a la primera oportunidad.

En pocas palabras, jugar con Yaytsa en los pies y Yaytsa en la cabeza.

Venga México, échale Yaytsa.