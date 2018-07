Legally KCSQUARED 6-30-18 ❤️ Una publicación compartida por @ normancook el 30 de Jun de 2018 a las 10:56 PDT

La actriz Kaley Cuoco, quien interpreta a 'Penny' en la serie de televisión "The Big Bang Theory" se casó este sábado con el multimillonario Karl Cook en San Diego, California, en una boda muy peculiar.A través de su cuenta de Instagram, Kaley compartió imágenes de este gran momento. En la primera imagen, se ve a los novios besándose en un establo de caballos decorado para esta celebración, con el pie de foto: "Legally KCSQUARED 6-30-18".En la segunda imagen, los esposos con nueva vestimenta están listos para la recepción: Ok let’s party!!! #kcsquared.Para su boda, la actriz portó un vestido de encaje con una capa a juego para el enlace. Después se cambió a un mono blanco de encaje y una coleta alta.Cuentas en Instagram de fans de Kaley, han compartido más fotografías de su vestido.Kaley Cuoco y Karl Cook se comprometieron el 30 de noviembre de 2017 el día en que la actriz celebró su cumpleaños número 32. Su novió le entregó el anillo de compromiso y ella se conmovió tanto que hasta lloró.Aquí el video de ese momento tan especial.La pareja inició su relación sentimental en el año 2016.La actriz estuvo casada anteiormente con el tenista Ryan Sweeting, del 31 de diciembre de 2013 al 26 de septiembre de 2015 cuando anunció su divorcio. De hecho, por el fracaso de este matrimonio, la actriz se tapó el tatuaje con la fecha de la boda que tenía en su espalda, transformándolo en una mariposa.Kaley Cuoco y Ryan Sweeting el día de su boda.Sobre el nuevo esposo de la actriz, Karl Cook, se sabe que es cinco años menor que ella, es hijo del empresario Scott Cook, dedicado a las empresas de software.Cook (padre) tiene un patrimonio de cerca de 2.000 millones de euros, según la revista Forbes, gracias, entre otras inversiones, a la firma de software Intuit, de la cual es director desde el 1983. También está en el consejo de eBay y Procter & Gamble.El multimillonario y la actriz de "The Big Bang Theory".