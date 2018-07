Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, con lo que ha recaudado 932,4 millones de dólares a nivel internacional hasta la fecha, cada vez más cerca de llegar a la marca de los 1.000 millones de dólares.La secuela recaudó 60 millones de dólares en su segundo fin de semana en las salas norteamericanas, aumentando su total nacional a 264,8 millones de dólares, según cálculos publicados por los estudios de cine.Sin embargo, dejó algo de espacio para estrenos como "Sicario: Day of the Soldado" y la comedia de básquetbol "Uncle Drew", de acuerdo con cálculos publicados el domingo.aumentando su total en Norteamérica a 439,7 millones de dólares.El público norteamericano acudió en más números de lo esperado a ver "Sicario: Day of the Soldado" y "Uncle Drew".La cinta, distribuida por Sony Pictures, tuvo un costo de producción de entre 35 a 40 millones de dólares., con la actuación de las estrellas de la NBA Kyrie Irving y Shaquille O'Neal, se llevó 15,5 millones.A continuación, las cifras de taquilla del viernes al domingo en Canadá y Estados Unidos, según la firma comScore. En donde estuvieron disponibles, también se incluyen las últimas cifras internacionales de esos días. Las cantidades finales serán divulgadas el lunes., 60 millones de dólares (56,1 millones a nivel internacional)., 45,5 millones (44,3 millones)., 19 millones (8,4 millones)., 15,5 millones., 8 millones (13,8 millones)., 5,6 millones (3,7 millones)., 3,5 millones (2,8 millones)., 2,6 millones (22,2 millones)., 2,3 millones (6,1 millones)., 2,3 millones.