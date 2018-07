Kendall Jenner en medio de polémica y enojo ¡de electores mexicanos!

“Hoy es un día muy importante para #México. Los ciudadanos elegirán a su próximo Presidente, a 128 miembros del senado y a 500 diputados federales, así como a nuevos gobernantes de la Ciudad de México. El futuro se construye con las decisiones que tomas hoy y una de ellas es ejercer tu derecho al voto. #Elecciones2018 #Repost @kendalljenner”

Qué bonito es salir a votar, especialmente con mi madre. #VotoLibre pic.twitter.com/34062Mb1cc — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) July 1, 2018

Compromiso ciudadano #vota #elecciones2018 Una publicación compartida de Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) el 1 Jul, 2018 a las 11:34 PDT

Que vergüenza @VogueMexico Te quiero dar el beneficio de la duda pero por más que intento no encuentro como. A ver, en un lenguaje que a lo mejor si entiendes: Te acuerdas del anuncio de Pepsi? https://t.co/yn56Jtk3i7 — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) July 1, 2018



Los usuarios también se dijeron inconformes en las redes sociales.

"No sabía que había elecciones en USA!"

— Lucia (@luciabalderas) 1 de julio de 2018

