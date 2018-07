Se regresan a sus casas sin poder votar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un recorrido por algunas de las casillas ubicadas en la cabecera municipal de San Luis de la Paz se observó que cuarenta minutos después de las seis de la tarde aún siguen llegando votantes. Maricela Ramírez, originaria del estado de San Luis Potosí, acudió a la casilla especial ubicada en el centro de la ciudad pasadas seis treinta de la tarde, pero ya no pudo votar.Con su hija de la mano, se regresó con el rostro desencajado cuando un elemento de las Fuerzas de Seguridad del Estado le dijo que ya no podía pasar. "Venía en camino a visitar a mi familia y ya no alcancé a votar, ni modo pero me hubiera gustado".Lo mismo le sucedió a Rafael García, un comerciante de abarrotes que está de paso por este municipio. "No alcancé a regresar a Querétaro y quería si aquí podía votar pero me dicen que las boletas se terminaron desde las cuatro y aparte ya está cerrado".En el caso de las dos casillas básicas y contiguas ubicadas sobre la calle Ferrocarril, los funcionarios cerraron en punto de las 6 y pidieron a los votantes que estaban formados por fuera del local, que pasaran para bajar cortina. Un grupo de ocho personas llegaron cerca de las 6:15 pero nadie abrió el local.