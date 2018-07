Sigue el minuto a minuto de la elección en Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo () hizo la declaratoria de sesión permanente del Consejo General para dar seguimiento al desarrollo de las votaciones del primero de julio.El Instituto Nacional Electoral () sesiona para dar seguimiento a los comicios federales.¡Abren casillas!Ciudadanos informan que en San Antonio apenas están instalando casillas y hay muchos ciudadanos esperando su turno para votar. Otros señalan que no informaron sobre el cambio de ubicación de casillas.Informan que en C. Doria hicieron pintas con la leyenda de Andrés Manuel López Obrador.Más de 400 personas esperan su turno para votar en la plaza Juárez de Pachuca en la casilla especial.Movimiento Regeneración Nacional denunció ante elque funcionarios de casilla encargados en la sección 1461 básica, en Chapantongo, no han respetado la acreditación de sus representantes de casilla.llama alpara que dejen instalar a sus representantes políticos en casillas dereporta que el intercambio de paquetes electorales () no coinciden enConsejeros locales del Instituto Nacional Electoral () y representantes de los partidos políticos en Hidalgo llamaron a la ciudadanía a salir a votar este domingo en un ambiente de paz y civilidad, y que los resultados que se den, se respeten.Los representantes de los partidosprotagonizaron una discusión durante la instalación de la sesión permanente del Consejo Distrital Federal 05 del, con cabecera enEsta mañanaemitió su voto en la casilla instalada enaspirante a la senaduría por la coalición Por México al Frente, señaló que aunque que hasta el momento no se han registrado incidentes electorales, la demora en colocar las casillas