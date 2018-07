Por sustracción de urnas, se anularían 3 mil votos en casilla especial de Pachuca

Los votos que se emitieron en la casilla especial ubicada en el Teatro Bartolomé de Medina, en la Plaza Juárez en Pachuca quedarán anuladas por la irrupción de un grupo de personas que, aparentemente, exigían sufragar a pesar de que ya no habían boletas.

De acuerdo con José Luis Ashane Bulos, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, habían 750 boletas por cada casilla especial (presidente, senadores y diputados federales y locales), por lo que se calcula que quedarían nulificados 3 mil votos en esa casilla.

“Si se llevaron las boletas no se podrá contabilizar los resultados de la votación, por supuesto que se anula la elección de la casilla especial. Vamos a esperar un informe (a las 8:30 de la noche) para saber qué es lo que se llevaron, algunos manejan que se llevaron dos urnas de cuatro”, expresó.

Juan Carlos Mendoza, secretario ejecutivo del INE en Hidalgo, informó que la junta distrital con cabecera en Pachuca ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el delito de robo de urnas y pidió seguridad para las 18 casillas especiales restantes en el estado.

FUE UNA PROVOCACIÓN CON DEDICATORIA: ASHANE

“No podemos tolerar que personas que estuvieron ahí durante horas gritando que querían votar no se hayan trasladado a sus secciones y casillas donde les correspondía votar; esa es una provocación que tenía dedicatoria… no podría decir quién, pero una persona que está cuatro o cinco horas en una casilla gritando que quiere votar, sabiendo que tiene una sección electoral… no se vale, no es un ciudadano común y corriente”, expresó Ashane.

Lo anterior lo dijo en conferencia de prensa tras al término de la cuarta sesión del día, en el que se contabilizaron 54 incidentes durante la jornada electoral de este domingo, de los cuales se resolvieron solo 20.