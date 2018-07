Suman cuatro personas asesinadas durante jornada electoral

Durante la jornada electoral de este domingo 1 de julio se han reportado varios incidentes, donde simpatizantes de los partidos Morena, del Trabajo y Revolucionario Institucional resultaron asesinados en los estados de Chiapas, Michoacán, Tabasco y Puebla.

Michoacán

Una mujer de 49 años de edad, identificada como activista del Partido del Trabajo, fue asesina afuera de su domicilio en el municipio de Contepec, ubicado en el oriente michoacano.

Los informes policiales indican que hasta su domicilio, localizado en la tenencia de Pareo, llegó un grupo armado que disparó en su contra.

La mujer quedó lesionada de gravedad, pero perdió la vida en el hospital a consecuencia de los impactos de bala que recibió en varias partes del cuerpo.

Puebla

Un simpatizante del PRI perdió la vida esta tarde tras un supuesto enfrentamiento con presuntos simpatizantes del PAN, en el municipio de Chignahuapan.

El incidente ocurrió en la comunidad de Acolihuia y fue denunciado por el priismo local a través de su cuenta de Twitter, en el que se realizaron disparos.

“Lamentamos la muerte de Fernando Herrera Silva, militante del @PRI_Nacional por hechos violentos”, se lee en el mensaje.

Un par de horas después, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI lamentó y condenó enérgicamente la muerte del representante a consecuencia de una herida de bala y exigió a las autoridades estatales y judiciales el esclarecimiento del atentado, en el que además se registraron otras tres personas lesionadas.

También se hizo un llamado a los ciudadanos, a las autoridades y a los institutos políticos a conducirse con responsabilidad y apego a la ley durante el proceso electoral.

Chiapas

Un militante de Morena fue asesinado a balazos presuntamente por un simpatizante del Partido Verde, luego de una riña en el municipio de Venustiano Carranza, informaron autoridades.

Representantes de partidos políticos ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) confirmaron el homicidio cometido alrededor de las 15:00 horas, en el barrio del Señor del Pozo, en la cabecera de esa localidad.

El muerto fue identificado como Prisciliano Hernández, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La dependencia estatal indicó que la Fiscalía de Distrito Centro inició una carpeta de investigación y desplegó un operativo para localizar y detener a los atacantes.

Tabasco

La Fiscalía General del estado dio a conocer el asesinato de una mujer ocurrido durante la instalación de una casilla electoral. Al momento, no se ha vinculado el asesinato con la elección.

El homicidio de Jenny “N” ocurrió en el municipio de Cárdenas cuando se estaba instalando la casilla.

"Estamos investigando si existe alguna relación. Hasta ahora no tenemos indicios como para poder sostener. Tengo conocimiento de que es militante (de un partido político). No tengo claro si es representante (en casilla). No tengo claro de si es político el tema o es del orden de bandas", dijo el titular de la dependencia, Fernando Valenzuela Pernas.