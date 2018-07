Más del 90% de las casillas en Salamanca ya fueron instaladas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El segundo avance de instalación de casillas, informado por el Instituto Nacional Electoral (INE), indica que al momento son 509 las reportadas, y no se tiene algún reporte de casillas no instaladas en el Distrito 08 de Salamanca.El número de casillas reportadas en el distrito 8 es del 94.79% de las 537 casillas que se instalarán.El informe del INE refiere también que 28 casillas no han sido reportadas, lo que significa el 5.21%.El reporte fue hecho a las 13:20 horas de este domingo 1 de julio en el que se llevan a cabo elecciones federales, estatales y municipales.