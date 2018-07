Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con operativo de Casco Seguro, la colocación de boyas y otro programa que viene en puerta, buscan reducir accidentes en la ciudad., subdirector de Tránsito Municipal explicó que siguen concientizando sobre el uso del casco y el que ambos tripulantes lo lleven puesto.Indicó que han reducido de manera significativa los percances en esa modalidad y no bajarán la guardia en el tema de prevención.Esa acción aunada a la colocación de boyas reflejantes busca prevenir accidentes viales, y concretamente enfocados en el bulevar frente a la Central Camionera, de acuerdo a que no existe ahí camellón central.Habló de otro proyecto en puerta que aún no ha sido autorizado, que será referente a la reparación de topes, balizarlos y que la gente los conozca y ubique en todo lo que es el bulevar.dijo el funcionario.Invitó a la población en general a que sigan respetando los señalamientos y de esta manera contribuir a que las estadísticas por percances se mantengan y no aumenten.