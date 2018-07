Reportan 13 incidentes en jornada electoral

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Minutos previos al cierre de casillas en Lagos de Moreno, Jalisco, el Consejo Distrital 02 reaunudó su sesión para dar a conocer los reportes de incidentes durante la Jornada Electoral.Se informó un total de 13 casos, entre ellos 9 por obstaculización o interferencia en el desarrollo de la votación, ya sea porque no se encuentran en la lista nominal, porque no cuenta con su INE o porque no es su casilla, esto genera una especie de conflicto.Los integrantes del consejo solicitaron mayor información de un incidente en particular donde un funcionario de casilla no permitió el voto a un ciudadano.“De las 452 casillas, 447 se integraron debidamente como marca la ley, las otras se instalaron pero no con el número total de funcionarios necesarios. Incidentes graves afortunadamente no se reportaron”, comentó Óscar Macías Sánchez, vocal ejecutivo 02 juntadistrital INE Jalisco.El consejo decretó un receso hasta las 20:15 horas, tiempo en el que estarán esperando la recepción de los parquetes electorales.