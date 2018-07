Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A una hora y media de que cierren las casillas, reportan una totalidad de casillas instaladas en Lagos de Moreno.Un total de 452 casillas son las que se encuentran funcionando en estos momentos, a pesar de haber tenido problemas con la notificación de algunas de ellas."Ya tenemos el reporte de más del 98% de casillas instaladas ese 2% que falta de reportar no es porque no estén instaladas, hay áreas en zona rural y donde el capacitador electoral seguramente no tiene señal", comentó Óscar Macías Sánchez, vocal ejecutivo 02 juntadistrital INE Jalisco.Hasta este momento tampoco han recibido notificaciones de algún incidente grave que pudiera haber ocurrido.