Se 'burla' de la política

El cambio es tuyo

No votar 'a lo tarugo'

"El Privilegio de Mandar", "La Señora Presidenta" y "El Tenorio Cómico", son algunos ejemplos de los proyectos que han criticado la situación política y social, con analogías de situaciones comunes o abiertamente en crítica directa a los políticos.Pierre Angelo.Pierre Angelo es productor del “Privilegio de Mandar”, la obra que a través de chistes y humor de situación, se mofó de los candidatos a la Presidencia de México y de otras figuras de la política nacional e internacional.“No debes de votar por una persona, no sólo hay que ver a un candidato como tal, es importante analizar tanto el partido como la persona, eso por un lado, y por el otro, qué proponen cada uno de los partidos en seguridad, educación, negociaciones como el TLC (Tratado de Libre Comercio), eso debe regir nuestra decisión electoral.“En el caso de la obra, es una puesta plural, en la que no estamos a favor ni en contra de nadie, despachamos parejo y nos basamos en el escenario político actual.“Andrés Manuel, Anaya, Meade, cada uno tiene la formación de su gabinete y como ciudadanos hay que ver eso, no creer en lo que se dice que nos vamos a convertir en Venezuela, hay que hacer un análisis mucho más profundo para tomar la decisión al respecto”, consideró.Héctor Suárez.“A esos cretinos nos los merecemos por apáticos, por negligentes, por huevones, que nos vale madre todo, por eso tenemos a esos desgraciados abusando de nuestro comportamiento apático; político que entre, esto no va a cambiar, eso es lo que quisiera que entendieran, no va acabar la corrupción, porque eso es un estado moral de la gente, ético, una manera de pensar, nos los merecemos por negligentes, apáticos”.“Todo es de cada uno de nosotros, dejen de robarse las cosas, que si a alguien se le olvida un teléfono no se lo lleven, no demos mordida, porque eso somos nosotros, ellos (políticos) roban dinero, pero nosotros otra cosa, y eso no va a cambiar”.Héctor Suárez llamó a una transformación política, a pensar bien el voto, y al que quede, exigirle todo aquello que prometió en campaña, de otro modo, las cosas seguirán igual en el país.Ignacio López Tarso.“En cada elección presidencial sucede lo mismo: la votación es muy numerosa, sobre todo porque hay muchos jóvenes que votan por primera vez en su vida, que se hacen ciudadanos con esta votación. Ojalá que todos esos jóvenes que van a votar por primera vez lo piensen, si así lo hacen van a votar bien, pero si lo hacen a lo tarugo eso es muy peligroso, si lo hacen invitados por la imaginación de los falsos líderes, eso está mal, tienen que pensar muy bien a favor de quién lo van a hacer, es una responsabilidad, obligación, honor, un deber, de manera que los jóvenes que lo harán deben pensarlo muy bien, son sólo cuatro candidatos, yo lo veo muy claramente por quién hay que votar, pero no todos los jóvenes están conmigo, ojalá fuera así, ganaríamos”, finalizó.