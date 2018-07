Bloquean López Mateos frente a Poliforum por falta de boletas electorales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de que se agotaran las 750 boletas electorales en la casilla especial de Poliforum, ciudadanos que no alcanzaron a votar bloquearon un carril de bulevar Bulevar Adolfo López Mateos.Elementos de Tránsito intervinieron para desbloquear la vía.En el lugar hay gente inconforme porque no alcanzó boleta para emitir su voto.Las casillas especiales solamente son para personas que no se encuentran cerca del domicilio, es decir, fuera del municipio que les corresponde o estado.