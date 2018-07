'Márquez nunca sacó las manos de la contienda', Felipe Arturo Camarena

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Felipe Arturo Camarena, candidato a gobernador del estado de Guanajuato por el Partido Verde Ecologista de México, reconoció que los resultados no le favorecen, no obstante dijo que esperará los resultados oficiales y reprochó que el gobernador Miguel Márquez Márquez no sacó las manos de esta contienda electoral."Es un resultado previo de encuestas de salida que no favorece al Partido Verde pero es importante esperar los resultados oficiales y no adelantarse a dar el triunfo a cualquiera de los candidatos", manifestó."El gobernador Miguel Márquez nunca sacó las manos de la contienda lamentable no pudimos probar que los recursos del gobierno estatal fueron utilizados para la campaña política del candidato oficial del PAN, Diego Sinhue quien ya se proclamó virtual gobernador de Guanajuato"."Somos muy respetuosos de las instituciones y hasta que la institución encargada del proceso electoral se pronuncie en favor de un candidato y, si es a favor de quien lo ha hecho respetaremos la decisión de los ciudadanos guanajuatenses, y desde luego una vez que haya sido ya señalado directa y oficialmente por el Instituto Estatal Electoral", concluyó.Beatriz Manrique sostuvo que pese a los recientes resultados no existe el riesgo de que el Partido Verde pierda el registro en Guanajuato."De ninguna manera, por ningún motivo. Aún suponiendo que Sergio sacará la votación absurda que dicen las encuestas, que no es verdad, el Partido Verde tiene presencia en todo el estado de Guanajuato"."Ninguna encuesta nos da menos del 9% y la ley habla que el partido que obtenga menos del 3% pierde su registro y nosotros estamos lejos de eso muy lejos", expresó.