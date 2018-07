Héctor López Santillana promete mayor decisión y sensibilidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Héctor López Santillana, candidato a la alcaldía de León por el Partido Acción Nacional, presentó ante militantes y compañeros de partido que se reunieron en el Comité Directivo Municipal cifras que, de acuerdo a las encuestas de salida, evidencian una tendencia de triunfo que le brindaría la reelección como Presidente Municipal.“Basado en la información preliminar que tenemos y basado en las encuestas de salida, conteos rápidos, hoy podemos afirmar que la tendencia hacia la candidatura de la Presidencia Municipal del Partido Acción Nacional es una tendencia favorable e irreversible, con estos resultados queremos agradecerles la confianza” comentó durante su discurso.En su mensaje, López Santillana agradeció a los ciudadanos que votaron por todos los candidatos del Partido Acción Nacional, aseguró que sabrán corresponder a la confianza depositada en las urnas, con trabajo con honestidad, pero sobre todo con un empeño que pueda resolver los problemas, que la sociedad enfrenta, aseguró que generará un mensaje de esperanza con un mejor futuro para los leoneses y refrendó que viene lo mejor para León.Entre porras y mariachi, el Alcalde con licencia declaró no adelantar la victoria hasta que no se hiciera oficial a través del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo confirmó que la diferencia con los demás candidatos es clara y contundente.Afirmó que los siguientes tres años de su gestión los ciudadanos podrán ver a un Héctor con mayor decisión, más sensible ante los problemas que aquejan a la sociedad leonesa más necesitada.Explicó que a partir del 16 de julio se verá reflejado ese cambio a través de un proceso que poco a poco irá avanzando y que los ciudadanos podrán ser testigos.“Me siento muy contento y agradecido con los miles de personas que salieron a votar y que dieron resultados que no solo es mi resultado, ni de un equipo, es de una institución, pero también muy comprometido, porque se dé la enorme exigencia que los leoneses pondrán en este segundo tiempo” comentó.El candidato evitó hablar de la continuidad de su gobierno, las acciones y modificaciones que puedan realizarse en su gabinete, comentó que hasta que tome posesión de nuevo de su puesto dará a conocer la nueva forma de trabajo, sin embargo puntualizó que todas las propuestas de campaña serán cumplidas en tiempo y en forma.