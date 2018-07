Más de una hora de retraso para abrir casilla de San Cristóbal por falta de organización

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las casillas ubicadas en la escuela primaria profesor Lucas Ortiz Benítez, en San Cristóbal, aún no abren.Hace más de 50 minutos, las casillas tuvieron que ser abiertas, pero la falta de organización provocó el retraso.Vecinos de San Cristóbal, aprovecharon la misa de 8 de la mañana, para atravesar la calle y votar.Hasta el momento, los vecinos comenzaron a hacer filas y más de uno se ha mostrado molesto por el retraso.Hermanos de Vicente Fox ya llegaron para dar su voto.Sin embargo, el ex presidente aún no llega y hasta el momento se desconoce el horario en el que va a votar.