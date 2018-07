Absurdo aplauso en SAPAL

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Lo que natura no da, no lo cubre Salamanca”El suceso que se acaba de registrar en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León es no únicamente asombroso, además preocupante porque demuestra, una vez más, que los seres humanos conscientemente estamos dispuestos a nadar en las aguas procelosas de lo absurdo, sin querernos percatar siquiera de hasta dónde agraviamos a la verdad, la razón y la justicia.Leonardo Lino Briones, director, fue finalmente destituido de ese tan importante organismo; pero para asombro de quienes habitamos en esta parte del planeta, su informe final resultó aplaudido atronadoramente por los consejeros, que por años ejercieron como convidados de piedra y ahora, inesperadamente, cobraron vida.Lo que arrancó el batir de palmas fue que el ex titular les notificó de viva voz, claro, que en bancos tienen mil millones de pesos. Antes no fue sacado en hombros al patio, porque tal exaltación no se acostumbra, como con los toreros triunfadores.De verdad algunos neófitos sabíamos que lo almacenado caminaba con rumbo de los dos mil millones; mas eso es pecata minuta entendido que carecemos de certidumbre contable.Ahora bien, respecto al hecho la conciencia cívica nos obliga a presentar una sencilla reflexión para soporte de la cual no les vamos a sugerir a los del Consejo que se sienten en un témpano de hielo, ni metan la cabeza en balde de agua fría, (lo que es recomendable para los políticos, de vez en cuando), sino que nos acompañen en importante meditación que voluntariamente puede extinguirse antes de llegarles a la corteza cerebral.Para este ejercicio no vamos a sustentarnos en el Código de Malinas, ni en lo que del derecho elemental define el maestro Emilio Rabas en relación a la Ley Suprema de los mexicanos: el respaldo toral brota de la naturaleza misma del ser humano.Premisa uno: Sapal fue creado para servir a la gente, al pueblo, a las familias o comunidades a efecto de cubrir un derecho primario... El agua es vital para la existencia entendido que como seres somos nosotros mismos agua, en un elevado porcentaje.La autoridad, que se precie de serlo, no puede so pena de cometer un delito de lesa humanidad, negar y menos suprimir ese sustento, antes al contrario ha de esforzarse por cumplir de manera plena (entendamos ese término) con tal obligación. Los ríos, las vertientes subterráneas, presas o vallados y ahora las membranas, no tienen otra finalidad que apagar la sed tuya, mía, de todos; cuando alguien sustrae o almacena para sí ese líquido, con afectación a sus semejantes, comete un agravio que merece penalización.Admiré y valoré hace más de cincuenta años la forma en que en aljibes caseros se captaba y almacenaba en Mérida el agua de lluvia, que luego era aprovechada en todos los usos, incluso para beber.Premisa dos: En la pirámide social casi siempre, por una distorsión de conceptos y manejo perversos de intereses (ya iremos en otra entrega al tema específico, engarzado con el armado de nada ocultas relaciones), los de arriba lo tienen todo, desde redes hasta tomas clandestinas, arreglos, descuentos, condonaciones, en tanto que los de abajo, o sea el pueblo-pueblo carece del agua hasta para lo elemental.Colonias hay en nuestra ciudad, hacia los diversos polos, que no tienen ni tubería, menos abasto, ni siquiera surtido de vez en cuando con pipas programadas. En los medios de comunicación afloran denuncias, demandas y en muchos sitios la gente mejor calla porque nadie le hace caso.La conclusión: Al respecto resulta inevitable condenar que “sude” esa suma de millones en bancos en vez de ir en solución a los cientos de colonias y miles de seres humanos que ansian ser atendidos con agua. Tal procedimiento va contra natura y el derecho más elemental.Los defensores de lo absurdo, que nunca faltan y se aparecen como espontáneos, me van a refutar con el argumento de que una empresa de esa magnitud requiere tener respaldo económico por aquello de su crecimiento e imprevistos; sí, de acuerdo si eso se adujera, empero un padre de familia (Sapal no lo es, entiendo) no puede guardar en la alcancía para cigarros, cerveza o regalos a sus amigotes, en tanto no les da ni tortillas y frijoles a los que dependen de él. La justicia conmutativa es darle a cada quien lo suyo y primero a quien mayormente de ese bien carece. Lo contrario degrada a la autoridad porque lesiona al ser humano.A quien argumente que ese dinerito se guarda para indemnizar a Abengoa, le diré que tal problema legal se parece mucho a los juicios que un ofrecido, espontáneo, toma con el afán de sudar las calenturas que no le corresponden. Lo de El Zapotillo, que se antoja trabado por no buscar la punta de la hebra, no es asunto únicamente de Sapal, la cuestión concierne a instancia federal, del estado y, claro, de León, pero no a pretexto de ello vamos a darles a nuestros leoneses menos favorecidos agua con gotero.Y postulo, finalmente, que en una empresa de esa naturaleza en tanto más se invierte, mayor es la “ganancia”, porque Sapal al usuario común no le aplican la tarifa de menos de 100 pesos al mes que se le “carga a Lino” su ahora ex director. Por cierto: ¿irá a continuar con el mismo privilegio per sécula seculorum a manera de indemnización? Es pregunta, sólo eso.