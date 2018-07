La Olla: El bastión azul

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si se confirman las tendencias, Guanajuato será, más allá del discurso, el bastión azul a nivel nacional.Es el único estado de los 9 que disputan gubernaturas en donde los panistas conciliaron el sueño.Otro triunfo del PAN en Guanajuato lo hará alcanzar en 2024 los 33 años en el poder, un porfiriato.Los resultados perfilados de gubernaturas daban ventaja a la coalición “Juntos Haremos Historia” en Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco; a Movimiento Ciudadano en Jalisco; y prácticamente empates técnicos entre PAN y Morena en Veracruz y Puebla; y entre el PAN y PRI en Yucatán.Por eso Ricardo Anaya abrió campaña en el Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya, y la cerró el pasado miércoles en la Velaria de la Feria de León. Es Guanajuato el gran reducto (refugio) panista.Pero esa fortaleza que en votos le significa siempre Guanajuato al PAN, no se traduce en los guanajuatenses tomando las riendas del partido. Prácticamente no figuran en el Comité Ejecutivo Nacional ya desde hace rato. No pesan hoy en las decisiones del presente y el futuro panista.El único guanajuatense (aunque hecho políticamente fuera) que tiene un encargo en el CEN azul es Luis Felipe Bravo Mena, titular de la Comisión Anticorrupción. Al ex Presidente Nacional del PAN cuando ganaron la Presidencia en el 2000 Diego lo trajo de regreso para coordinar su campaña.Pero eso puede cambiar, si Diego Sinhue, Miguel Márquez, Carlos Medina, y más, se lo proponen.Si se confirma también la victoria de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia lo que viene es la lucha feroz por el control del PAN en el País. Escuchamos a Ricardo Anaya en una reunión en León el pasado miércoles, cuyo mensaje editado lo propagaron con la intención de aparentar una rendición anticipada del panista. No hubo tal, pero sí dejó muy clara la preocupación por el control del partido.No cayó bien a la campaña del queretano el desplegado firmado por 7 de los 12 gobernadores del PAN para anunciar conformar una Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) que tienda los puentes con la autoridad electa. Y no porque esté mal ese ánimo de diálogo, sino por lo inoportuno.El gobernador Márquez Márquez no se sumó (y nada ha dicho de eso), hasta el final se ha jugado sus cartas con Ricardo Anaya. Tampoco lo hicieron Javier Corral, de Chihuahua; Francisco Vega, de Baja California; Antonio Echeverría, de Nayarit; y Miguel Ángel Yunes, de Veracruz. Los que sí firmaron fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.Márquez ha dicho que se quiere tomar un descanso de su carrera política ininterrumpida desde el año 1997 (Diputado local, Alcalde, Director General del DIF Estatal, Secretario General del PAN, Secretario de la Gestión Pública, Secretario de Desarrollo Social y Humano, Gobernador del Estado).En corto hace tiempo dijo que pretendía tomarse un año sabático con la familia en Canadá, pero hoy todo es posible, su nombre es también un perfil fuerte para aspirar a la dirigencia nacional del PAN.Márquez es un político que tiene amplios respaldos de liderazgos nacionales de su partido, y, aunque plegado con Anaya, ha sabido sortear el vendaval de broncas internas y no ha comprado pleitos ajenos.“Va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después a pensar en el partido, hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido como sí los tenemos los que estamos aquí y van a andar al acecho y van a querer a la mala hacerse del partido”, les dijo Ricardo Anaya a los panistas reunidos en el hotel NH Collection del Poliforum, en León, antes de su mitin de cierre de campaña.Antes, el exgobernador Carlos Medina le mostró su respaldo para colaborar en lo que viene en el PAN. El leonés encabeza el grupo de panistas de viejo cuño que el 6 de junio publicó un desplegado y ofrecieron una conferencia de prensa para hacer un llamado al panismo a respaldar a su candidato.Panistas de casa como Medina, Carlos Arce, Juan Carlos Romero Hicks, y de todo el País, que en algún momento reclamaron a Ricardo las maneras en que se hizo de la candidatura, hoy están de su lado para evitar que quienes quedan del “calderonismo”, entre ellos algunos gobernadores, tomen el control.El primer Alcalde panista de León y síndico con licencia (que en enero se bajó del barco de la Administración Municipal) es hoy pieza clave como coordinador del Programa de Gobierno de Diego Sinhue y ya le adelantaron que tendrá un asiento en el Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg) que preside el economista leonés, Eduardo Sojo Garza-Aldape.Medina Plascencia ya aclaró que no quiere cargos públicos, pero seguro lo veremos activo en el PAN.El otro personaje llamado a tomar protagonismo es Diego Sinhue. De ganar el joven abogado-político ya anunció que tomará el liderazgo de la región centro-occidente que integran los estados de: Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit.El objetivo, primero, es sumar voluntades para planear juntos el desarrollo de la región en temas tan importantes como la seguridad pública, la infraestructura, movilidad, inversiones, migración, etc. Pero, además, serán sin duda un bloque político para hacerse escuchar frente un Presidente como AMLO.Guanajuato puede ser pilar de la recomposición azul, si quiere, o sólo proteger su propia burbuja hasta que acabe por explotarle.Cuatro millones 362 mil guanajuatenses tienen hoy el derecho de elegir a sus autoridades.En Guanajuato tenemos en juego seis elecciones simultáneas: Presidencia de la República, senadores, 15 diputados federales y 22 locales de mayoría relativa y 46 ayuntamientos.Las autoridades electorales esperan al menos el 60% de participación de la lista nominal.La lista nominal más grande está en León con 1 millón 144 mil electores; le sigue Irapuato con 415,494; Celaya 373,532; Salamanca 212,568; Guanajuato 137,660 y Silao con 134,654. Otros municipios que superan los 100 mil electores son: San Miguel de Allende, Pénjamo, Dolores Hidalgo y Valle de Santiago. Los menos están en Atarjea 4,246 y Santiago Maravatío con 6,674.Los pronósticos dicen que prácticamente el corredor industrial se pintará otra vez de azul. Se perfilan para un periodo consecutivo Héctor López, en León; Ricardo Ortiz, Irapuato; Antonio Arredondo, Salamanca. También retendrían Celaya con la diputada con licencia, Elvira Paniagua; arrebatarían la Capital al PRI con Alejandro Navarro; y quizá lo más cerrado está en Silao y en San Francisco.Después de que terminen de festejar (si ganan) estos alcaldes están obligados a un ejercicio de humildad y autocrítica, pues los que piden otra vez el voto han fracasado en garantizar la seguridad. Cierto es que no son la única autoridad responsable, pero no se percibe que hagan lo que sí les toca.En el PAN la confianza es de alcanzar casi un carro completo, tal vez no sea para tanto pero sí suficiente un piso mínimo de lo que hoy tienen (26 ayuntamientos, 19 distritos locales y 8 federales).Otro punto importante de la elección local es ver hasta dónde alcanza su techo la coalición de Morena-PES-PT que encabeza el expanista Ricardo Sheffield a la gubernatura. Ya quedó claro hace semanas que ve por el retrovisor al PRI, pero queda la duda qué tanto puede acercarse a la aplanadora azul. Un buen resultado haría a Sheffield Padilla un interlocutor natural con un eventual gobierno de AMLO.En el PRI ya sólo queda hacer la derrota lo más decorosa posible. Ya tendrán muuucho tiempo para reflexionar la cadena de errores que lo han llevado a ser figura decorativa de la política local. Lo que viene será otra lucha encarnizada por el control del partido entre el candidato Gerardo Sánchez García y los suyos, y los que se animen a plantarle cara para reconstruir un partido desde las ruinas, literal.Aunque los resultados no los acompañen el tricolor puede tener en: Clemente Villalpando por León; Yulma Rocha en Irapuato y Monserrat Vázquez en Celaya, cuadros jóvenes para pelear en el futuro.En el Partido Verde están que se comen las uñas por saber si ya son adultos después del destete del PRI. Apostaron a candidatos propios fuertes, como Felipe Arturo Camarena García a la gubernatura y Sergio Contreras, en León, y alguna que otra incorporación de otros partidos (por ejemplo Luis Gerardo Rubio exalcalde priísta de Dolores Hidalgo), pero el efecto AMLO los borró como la alternativa opositora.Pelean por mantener lo que hoy tienen: cinco municipios (San Felipe, San José Iturbide, Yuriria, Uriangato, Jerécuaro) y tres diputaciones locales plurinominales. Aun y cuando el resultado no sea lo que los Verdes esperaban, no vendrá una catástrofe, mantienen un partido sólido y en construcción. Sergio Contreras regresaría a tomar las riendas del Comité Estatal y Betty Manrique irá a San Lázaro.En el caso de los aliados del PAN, dígase el PRD y Movimiento Ciudadano, poco que esperar. El desdibujado Sol Azteca sólo compite con fuerza en los ayuntamientos donde hoy son gobierno, como Juventino Rosas, Cortazar, Moroleón, Acámbaro. MC no gobierna nada y querrá mantener el registro.Nueva Alianza por primera vez se fue solito a todos los cargos en Guanajuato, pero nadie se dio cuenta. La lideresa sindical del magisterio, Bertha Solórzano, nunca apareció. Muy difícil que alcancen el 3% de la votación requerida para conservar el registro como partido, o sea prerrogativas y su pluri local.En el caso de los independientes va fuerte para repetir Beto Méndez, de Comonfort, el resto batallará.Otro aspecto de interés en la jornada electoral de Guanajuato es la acalorada y enlodada disputa por la tercera silla del Senado entre la priísta Azul Etcheverry y la “morenista” Malú Mícher. Los panistas Alejandra “La Wera” Reynoso y Erandi Bermudez son los otros dos con asiento asegurado.La solicitud del gobernador Márquez a la Comisión Nacional del Agua de reducir el desfogue de la Presa Allende, en San Miguel de Allende, es al mismo tiempo un reclamo de ¿por qué lo hicieron así?Ayer sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil y Márquez planteó que la presa se encontraba al 60% del NAME (Nivel Máximo Extraordinario) y había que ‘cerrarle a la llave’. Ahí estaba el delegado de Conagua en Guanajuato, Humberto Navarro; alcaldes, representantes de riego, de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, y las autoridades del Estado.Aunque es cierto que la presa estaba a su Nivel Máximo Ordinario (NAMO) cuando desfogaron, la versión de autoridades estatales y de productores es que la abrieron de más y eso inundó la armadora Honda, en Celaya, y comunidades, además tanta agua ya corre hacia zonas de Villagrán y Salamanca.El desfogue llegó a los 283 metros cúbicos por segundo. Y ayer decidieron bajarlo a 100 m3/seg.Los distritos de riego agrícola en la reunión de ayer le pidieron a Conagua que, para otras ocasiones, primero se tenga una reunión y les informen, pero que no lo hagan así, sino de manera paulatina.En tanto el delegado de Conagua, Humberto Navarro, no dice ni pío. Ni un tuit, ni contesta llamadas.Los partidos Morena, PRD, Nueva Alianza, PT, y ayuntamientos como Salamanca, San Miguel de Allende, Silao, son algunos de los reprobados en el cumplimiento de la Ley de Transparencia.Así se reporta en el Índice Global de Cumplimiento con corte al 14 de junio pasado, elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) de Guanajuato, que preside Ángeles Ducoing.Las prórrogas para cumplir con la Ley ya terminaron. Todo sujeto que recibe recurso público debe cumplir con las obligaciones comunes y específicas marcadas en la nueva legislación de Transparencia.Entre los más cumplidos están: Celaya, IEEG, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Procuraduría de los Derechos Humanos, León, Universidad de Guanajuato, Partido Encuentro Social, Salvatierra, San José Iturbide, Tribunal de Justicia Administrativa, Uriangato, San Francisco, Dolores, Purísima, y otros.El IACIP debe poner lupa en forma permanente a sus portales web, hacer recomendaciones, y pronto también sancionar.