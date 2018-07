Un día después

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy votamos con ilusión imaginando que, con nuestra decisión, el futuro será mejor. ¿Pero qué sucederá mañana lunes? La realidad es que la ruta hacia ese mundo mejor, depende de nosotros y sólo de nosotros, haciendo las cosas aún a pesar del gobierno que tengamos y de la clase política. Siendo realistas, las soluciones a los problemas nacionales no caen del cielo ni del gobierno y menos de los políticos. Si nos atuviéramos a que el próximo Presidente lo resuelva, estaríamos perdidos. Ni AMLO es una persona brillante y preparada, ni Anaya es un ejemplo de desapego del dinero, ni Meade deja de ser cómplice de su lastre que es el PRI.El día después de la elección se construirá a pesar de los políticos, con el trabajo de los mejores talentos mexicanos en las calles, en las fábricas, en las escuelas, en la creación de empresas. Esta es la idea que comparten numerosos grupos de opinión. Personalidades del cine mexicano como Diego Luna, Alfonso Cuarón y Alejandro Iñárritu, impulsan un movimiento de concientización con el que nos quieren poner a los mexicanos a reflexionar sobre “el día después de hoy”, después del día de la elección.Mi voto es hoy sólo uno de los 60 millones que se emitirán hoy; como muchos, creo en que la democracia requiere de la participación activa de todos si es que coincidimos en que es la manera menos mala de coexistir. Soy de los que sabe que no es con dádivas del gobierno que las cosas se resolverán; requerimos empresarios justos, intelectuales de vanguardia, adultos generosos, jóvenes idealistas, para construir, “el día después”, un mejor País, con contrapesos en el Congreso.Recibí preguntas de gente querida sobre el sentido de mi voto. Votaré por el menos malo; no desperdiciaré mi voto. Llevaré mi credencial, apelaré a mi memoria y tacharé la boleta con dignidad por quienes considero en conciencia son honestos y los más preparados. Recordaré el día de hoy, todo el contexto de injusticias y de violencia; la pérdida del tejido social, las brechas entre ricos y pobres; el saqueo que han hecho de los bienes públicos muchos políticos rastreros y sin escrúpulos. Afirmaré que el origen, la causa raíz de la violencia en México, es la enorme desigualdad social y la mínima solidaridad social para compartir lo que tenemos las clases medias y altas.En “el día después”, la primera propuesta, planteada por Julieta Venegas, se basa en tener un País en paz y tolerante. El segundo planteamiento llama a terminar con el racismo y el clasismo; el tercer compromiso es para ejercer una actitud crítica hacia los gobernantes, independientemente de la afiliación de cada persona o de los mismos. Esta propuesta nos llama a terminar con la corrupción, con la pobreza, construir respeto y autonomía para los pueblos indígenas, vivir la igualdad de género, tener respeto a la identidad de género y a la orientación sexual, lograr la solidaridad con los migrantes indocumentados, asegurar el apoyo a la educación, la cultura y la ciencia, el respeto al medio ambiente, así como el defender la libertad de expresión.Se trata de que la paz y la intolerancia no sean un sueño, sino una realidad. La iniciativa asegura que la corrupción mata, violenta y divide. Dado que la pobreza es una forma de violencia, nos debemos comprometer a ayudar a combatir la desigualdad en todas sus formas, en todos los espacios. Saber escuchar a los pueblos indígenas y asegurarnos que sus decisiones y autonomías sean respetadas. Como la igualdad de género es una condición fundamental para una sociedad justa, lucharemos por una igualdad social, económica y de oportunidades para las mujeres, reprobando cualquier violencia en contra de ellas.El “día después” es respetar la identidad de género y la orientación sexual de cada persona, pues todas y todos debemos disfrutar de los mismos derechos. Solidarizarnos con los migrantes indocumentados, defender los derechos de mis paisanos del otro lado de la frontera de la misma forma que defendemos y acogemos a aquellos que migran a través de México. Es apoyar la educación, la cultura, la ciencia y las artes como los pilares sobre los cuales se construya cualquier proyecto de país.Como muchos, soy hijo de la “generación del esfuerzo”, de los que estudiamos y trabajamos al mismo tiempo; declaro que no quiero que el Estado regale subsidios, becas o apoyos, sin que la gente haga un esfuerzo y se esmere por obtenerlo. Pero también, declaro ser hijo de las utopías del 68, de las marchas del Frente Democrático Nacional de 1988, de los primeros consejos electorales del IFE y de la solidaridad con causas populares para reivindicar los derechos fundamentales de los más pobres. Lloré por los muertos de Tlatelolco y mordí los labios por el robo que hizo el sistema -teniendo al frente el maldito Bartlett hoy cínico miembro de Morena- en la elección de 1988 cuando la izquierda pudo ser buen gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas. Imaginé también con ilusión como pocos, cantar la victoria de la izquierda en el Zócalo con el canto de las mayorías.Por eso, hoy, confío en que quien gane la contienda, deberá contar, el día después, con al apoyo de todos, aun de los perdedores, para que nos vaya bien a todos. Nuestra cultura democrática debe llegar a un estadio superior, para que busquemos todo lo que nos une y olvidemos lo que nos divide. Hoy, me adhiero al manifiesto del “día después”, poniendo el corazón y el resto de la vida para que después de la elección, el lunes, volvamos todos a tomarnos de las manos.*Director de la Universidad Meridiano A.C.