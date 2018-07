Felipe Arturo Camarena, candidato del PVEM, emite voto y pide participar en elección

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A mediodía de este domingo, Felipe Arturo Camarena, candidato a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asistió a emitir su sufragio en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en la localidad Roque del municipio de Celaya.Camarena consideró que a pesar de que algunas casillas se abrieron tarde ha habido buena respuesta y participación por parte de la población no sólo en Celaya sino en todo el estado por lo que llama a la ciudadanía salir a ejercer su voto.“Invitar a todos los ciudadanos a que sigan saliendo a votar que no dejen de cumplir con esa responsabilidad con esa obligación que como guanajuatenses y como mexicanos tenemos para elegir a los mejores candidatos para que puedan hacer una función y poderles exigir a todos a través de la participación ciudadana”, exhortó.El candidato aseguró que las votaciones y el proceso electoral en Celaya no se ha visto afectado por las inundaciones provocadas por las lluvias en dicho municipio, al menos no ha sido así en las partes que hoy a recorrido, señaló.“Ojalá que el 100% de los guanajuatenses votaran es pedirle peras al olmo pero creo que es una gran responsabilidad porque sólo con eso podemos vencer primero, el abstencionismo y desde luego la corrupción, sabemos que desde ayer los partidos políticos estában haciendo la compra del voto lamentablemente no tengo las pruebas pero sé que lo estában haciendo”, expresó.