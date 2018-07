Panistas se resignan: ganó Andrés Manuel López Obrador

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los panistas guanajuatenses se dicen resignados de que Andrés Manuel López Obrador haya ganado la Presidencia de la República y aseguran que ellos podrán lograr mucho desde sus respectivas trincheras."Me parece que lo que declaró Ricardo Anaya traduce mucho el espíritu que tiene Acción Nacional, que es la democracia y el reconocer cuando el voto popular no te favorece. El compromiso de Acción Nacional y todos los que militamos en el, es hacer un México mejor, independientemente de cualquier circunstancia", dijo Éctor Jaime Ramírez Barba.El candidato a diputado federal dijo que será un reto importante el que el partido blanquiazul sea un contrapeso."Mi planteamiento es que tenemos que trabajar en mi caso desde el primer minuto que tome protesta en la legislatura a favor de México siendo un contrapeso para el ejecutivo, como debe ser un contrapeso el legislativo en el estado para el Gobernador, como debe ser un contrapeso el propio Ayuntamiento para el ejecutivo que es un Alcalde", añadió.Alejandra la 'wera' Reynoso dijo que aceptan plenamente la decisión de los ciudadanos."Quedó claro que querían un cambio, que el que ofreció López Obrador es lo que le gustó a la mayoría, nosotros respetamos ese resultado. Pero también que sepan los guanajuatenses que nos respaldaron que estarán bien representados en la Cámara de Senadores, porque finalmente hay una tendencia por mucho, con una diferencia muy favorable y vamos a dar resultados", declaró.Dijo que antes que ver el temor, hay que ver cómo construir.Alejandra Gutiérrez por su cuenta manifestó lo mismo y dijo que a final de cuentas lo que importa es que a Guanajuato le vaya bien."Tenemos que trabajar por la ciudadanía y sería lamentable si se empezara a tomar decisiones equivocadas que perjudicaran a la ciudadanía, hoy lo que tenemos que pensar es para adelante, positivo, cada uno hacer la tarea que nos toca. No se trata de qué color presenta las iniciativas, de lo que se trata es que beneficie a la ciudadanía", concluyó la panista.El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Humberto Andrade Quezada señaló que aunque según datos preliminares haya ganado Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de la República, el PAN seguirá trabajando desde su trinchera por sus causas."Yo le pido a la ciudadanía que revise porque en ocasiones se nos olvida lo que es históricamente el PAN y por muchos años fue la oposición más constructiva, más crítica para este país. Yo estoy convencido que el PAN fue un factor decisivo para lograr la democracia en México y trataremos de seguirlo siendo, siempre fieles a nuestros principios", manifestó."Seguiremos construyendo desde Guanajuato, desde el congreso, en lo federal, en lo local, siendo no solo una oposición sino siendo actores que puedan construir el futuro de México", indicó Quezada.