Sin alguna razón aparente, policías federales entraron al municipio de San Miguel de Allende y revisaron la camioneta del alcalde con licencia Ricardo Villareal García. Los oficiales dijeron que era por órdenes superiores.

El hecho ocurrió cerca del medio día de hoy en la calle Ancha de San Antonio.

En entrevista con el también candidato por una diputación federal, dijo que se trata de actos del PRI y del gobierno federal para amedrentar.

“No tienen absolutamente nada que estar haciendo más que amedrentando a la gente de mi partido político y en esta ocasión en lo personal me quisieron amedrantar a mí o a mi chofer, no se dieron cuenta de que venía de regreso a mi camioneta, entendemos lo que se puede y lo que no se puede hacer, nosotros no pedimos el voto a nadie desde el miércoles porque hay una veda electoral, pero eso no quiere decir que uno no pueda acompañar a su hermano a votar”