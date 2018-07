¿Cuántas boletas debe haber en las casillas especiales?

"En ellas podrán votar hasta 788,250 ciudadanos que se encuentran lejos del domicilio donde están empadronados (y a cuya casilla enviamos sus boletas correspondientes). El dato hoy sigue siendo: altísima participación", señaló en Twitter.

En las casillas especiales la ley sólo autoriza enviar 750 boletas. Si ya no alcanzaste, NO se puede votar en hojas blancas ni improvisar soluciones. Se pondría en riesgo el sufragio de los 750 que votaron por llegar antes. Prudencia y civismo es lo que hoy requerimos como país. pic.twitter.com/eUAuxwFXV3 — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) July 1, 2018

Acuérdate de que el @INEMexico envió tus boletas a tu casilla. Si no estás en tu domicilio, puedes votar en una casilla especial pero ahí sólo hay 750 boletas. Por ley no podemos enviar más. Gracias por tu comprensión. pic.twitter.com/GjlqkCBdBM — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) July 1, 2018

Decenas de personas se mostraron molestas este día en las casillas especiales instaladas en León y varias partes de la República, debido a que no alcanzaron a votar.aclaró que por reglamento solamente hay 750 boletas en las casillas especiales.Indicó que así lo estableceSeñaló que en el País se instalaronTambién aclaró que cuando se acaban las boletas no se puede votar de alguna otra forma. Las casillas especiales solamente son para personas que no están cerca de su domicilio, es decir, fuera de la ciudad.