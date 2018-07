Llegan boletas equivocadas a Saltillo y Torreón

Gabriela de León Farías, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), informó que en la casilla 740 de Saltillo,Detalló que fueron las casillasPero aclaró que el resto de las boletas están correctamente.Mencionó que en el caso de la casilla básica y la contigua 2, sí se encontró el paquete de las boletas para la elección de diputados federales pero en la contigua 1 no estaba la que le corresponde al distrito de Saltillo.Además,"Algunas sí sufrieron retardos porque no acudieron los funcionarios de casilla pero se solucionó la situación. No hay reportes de violencia ni incidentes. La situación es tranquila y por eso hago un llamado a la ciudadanía que acudan a votar".El candidato al senado por la Coalición Juntos Haremos Historia, Armando Guadiana,



"Les interesa tener miembros en la cámara baja para el dinero, tener prerrogativas y estar acotando al futuro presidente. Espero que no les alcance con estas mañas", comentó Guadiana.

Así mismo, Armando Guadiana aseguró que el PRI gobierno ha comprado a muchos funcionarios de casillas.



"No creo que sea fortuito que no se presenten los presidentes de casillas. Muchos no están yendo y están entrando los suplentes del PRI para sustituir al presidente de casilla", refirió.

La vocalía de organización electoral del INE en Coahuila, refirió que en el Distrito 5 de Torreón,Se trata de la casilla 1184 contigua,Otro candidato afectado por el cambio de boletas, fue Isidro López,"Se ve muy raro que ya empecemos con esto", dijo.