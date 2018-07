¿Qué proponía AMLO en su campaña?

SALARIO MÍNIMO

CORRUPCIÓN

GOBIERNO

AGRICULTURA

APOYO SOCIAL

SALUD

SEGURIDAD PÚBLICA

POLÍTICA EXTERIOR

EDUCACIÓN GRATUITA

REFORMA POLÍTICA

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

IMPUNIDAD

CRECIMIENTO ECONÓMICO

MIGRACIÓN

AMNISTÍA A CRIMINALES

FISCALÍA GENERAL

IGUALDAD DE GÉNERO

REVOCACIÓN DE MANDATO

Subirlo 15.6% anual y cerrar el sexenio en la Línea de Bienestar: $171 diarios más inflación.Aplicar la ley. No se necesitan grandes reformas, sino voluntad de los gobernantes.Ahorrar hasta el 10% erradicando la corrupción, es decir, $500 mil millones.Reducir la dependencia que tiene México de productos extranjeros. Es urgente.Rescatar a jóvenes con apoyo monetario directo y dar pensiones universales para adultos mayores.Aplicar atención sanitaria integral que acompañará a la población durante toda su vida.Pasar de las 1,800 Policías actuales a un Mando Único de 32 corporaciones estatales profesionales.Remediar la corrupción y violencia porque permitirá fortalecer nuestra posición internacional.Tener una cobertura total y calidad porque es la mejor política social. Se debe revalorar al magisterio.Rescatar el Estado Mexicano secuestrado por una minoría y convertirlo en el motor del desarrollo.Acabar con el derroche del gasto público, que será reorientado y se convertirá en el motor del desarrollo.Conservar el territorio, ya que es fundamental para la soberanía nacional.Reducirla en la procuración de justicia a través de la introducción de auditorías entre los órganos implementadores del NSJP, así como otorgar mayor autonomía a la ASF para profundizar en las auditorías de fiscalización de la cuenta pública.En “Pejenomics”, platea fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia además de crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos de infraestructura, aumentar y diversificar las exportaciones y aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación.Acabar con la corrupción. Convertir a los 50 consulados en procuradurías.Convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué hacer y cómo se llevará a cabo una amnistía. Reunirse con expertos en el tema a dialogar y no descartar ninguna alternativa.Fiscal electo por el Congreso, pero a solicitud de una terna propuesta por el Presidente de la República y una terna de figuras de probada honestidad.Lanzó el manual "Femsplaining: Hablemos Nosotras", en el que aborda diversos temas y propuestas como crear protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género, con el fin de que las autoridades no revictimicen a las mujeres.Consulta ciudadana cada dos años.