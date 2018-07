Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

fue detenido por amenazar con arma de fuego a las habitantes cuando se dirigían a votar en la comunidad de Yostiro, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un comunicado.Junto a él fueron detenidos nueve personas más con armas de fuego que portaban de manera ilegal y algunos con uniforme de la Policía, uno de ellos está identificado con el ex director del municipio citado.La detención se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) luego de múltiples denuncias al Sistema Único de Emergencias 911.Los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana en el exterior de la casilla número 209 ubicada en el plantel educativo Vicente Guerrero de la calle Miguel Alemán, frente al jardín principal de la comunidad de Yostiro.Elementos de la SSPE acudieron en busca de al menos 10 hombres armados que viajaban en una camioneta tipo pick up de color blanco.Aparentemente el grupo de hombres amenazaba a la gente con armas de fuego para que no acudieran a las casillas y efectuaran su voto.Segundo después de que los agentes implementaran un operativo de búsqueda, localizaron a Juan Antonio, de 55 años de edad, encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como uno de los hombres armados.También fueron detenidos David, de 65 años, ex director de la misma corporación, Rafael, de 24; Juan Antonio, de 28 años; y Rosendo, de 43 años, éstos últimos ex elementos de seguridad de Irapuato.También fueron aseguradosDurante la revisión de rutina se les localizaron 10 armas de fuego, las cuales no estaban registradas dentro de la Licencia Colectiva de Armas.Se les aseguraron 3 subametralladoras calibre 5.56 milímetros, una carabina calibre .9 milímetros, 5 pistolas tipo escuadra calibre .9 milímetros y 2 pistolas calibre .38 especial.También se les encontraron 6 chalecos balísticos, 1 casco balístico, 6 fornituras, 1 radio de comunicación, 3 juegos de esposas, 1 tocado, 1 cilindro de gas pimienta y 1 herramienta de pinzas.Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes.