"La base de todo es que mi familia me apoyara. Cuando era pequeña íbamos con mi hermano a comprar a una gran superficie y mis padres me decían que podía tomar un juguete. Yo recuerdo irme para las muñecas y tomar la muñeca Barbie y decirles: esto es lo que yo quiero.



"Si realmente amas la naturaleza encontrarás belleza y diversidad en todas partes", expuso.

Con 26 años de edad, y el coraje suficiente,, ante el asombro del mundo entero.La modelo nació en Sevilla y tambiénFue hasta los 11 años que supo qué era la transexualidad y a partir de ahí comenzó su lucha por convertirse en "quien realmente soy", afirma Ángela.Hizo su primera comunión como niño, según contó a la agencia EFE ycon el apoyo de su familia."Nunca me dijeron 'no, los niños juegan con balones y coches y las niñas con muñecas'. Mi padre tomaba la Barbie y montaba la muñeca conmigo. Por eso dentro de lo malo he sido muy afortunada", asegura.Hizo una carrera como modelo y declaró que su premio como Miss España lo donará a la Fundación Daniela, que se dedican a sensibilización de las personas transexuales y transgénero.Durante una entrevista, Ángela aseguró que su principal mensaje es “de tolerancia, respeto, inclusión, amor por uno mismo y por los demás”.Una lucha de tiempo atrásÁngela fue Miss Cádiz en 2015 y no se presentó al concurso de Miss España porque Miss Mundo rechazaba a las mujeres tránsgenero. Es ahora que decidió intentar con el pase a Miss Universo.Hasta el 2012, en el certamen se prohibía la participación de mujeres trans. Sin embargo, ese año hubo polémica a un día del concurso de Miss Canadá, ya que Jenna Talackova fue destituida al conocerse que era mujer transgénero.Las amenazas legales y el revuelo mediático que tuvo apoyo del GLAAD (Alianza Gay y Lésbica contra la difamación); hizo que Donald Trump, dueño en aquel entonces de Miss Universo, revocara la regla a través de un comunicado.Aún así, Jenna no logró llegar a Miss Universo.