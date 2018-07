Si no has visto el nuevo capítulo de “Luis Miguel: La Serie”, no sigas leyendo.

'Si me dejas te mato'

El nuevo capítulo de "Luis Miguel: La Serie", de Netflix, que se estrenó este domingo, comienza con un Luis Miguel decepcionado porque la mujer que visitó en el psiquiátrico no es su mamá, Marcela Basteri.En 1986, el cantante vería por última vez a su madre, cuando ésta viaja con sus hijos Alejandro y Sergio al concierto que un adolescente Micky ofrece en Buenos Aires, Argentina. En la serie, él la invita al escenario del Luna Park para dedicarle el tema “Marcela”.Harta ella dice "se acabó" y él aprovecha para dejarla como la 'villana' al exigirle a los niños que elijan con quien se van tras el divorcio, sin con ella o con él.Sergio es un bebé, y Alejandro inmediatamente decide quedarse con Marcela, pero Luis Miguel, en ese entonces de 15 años de edad, elige a su padre, es decir, a su carrera, puesto que Luisito Rey aún es su mánager.De acuerdo con la serie, unos días antes de que Marcela hiciera el viaje hacia Argentina para reunirse con Luis Miguel, ella descubre que Luisito Rey ha viajado por el mundo con su amante Rita, por lo que reclama al refunfuñón padre y le dice que lo va a dejar.¿Será que esta amenaza revelará en los próximos episodios qué pasó realmente con Marcela Basteri?