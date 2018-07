Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unas fotografías muestran a los actores paseando en lancha por la Laguna Muyil, las que además confirman que sí son novios, pues se besan sin importar la gente a su alrededor.Josh y Eiza ya no esconden su romance.La actriz de la película "Baby Driver" llegó a México desde hace unos días, pues no quiso perderse un nuevo logro de su mamá, la ex modelo Glenda Reyna, quien se graduó como psicoterapeuta corporal.Josh Duhamel es más conocido por su papel como Danny McCoy en la serie "Las Vegas" y por su papel como William Lennox en la película "Transformers".Josh y Fergie se casaron en enero de 2009. En 2013 recibieron a su único hijo en común, Axl Jack, y se separaron en septiembre del año pasado.