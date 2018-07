Entre la polémica y problemas con su familia, se casa la ex de Johnny Depp

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, expareja del actor estadounidense Johnny Depp, con quien tiene dos hijos, se casó hoy con el escritor y director de teatro francés Samuel Benchetrit, informaron los medios locales. La boda tuvo lugar en la alcaldía de Saint-Siméon, un municipio cerca de París de apenas 900 habitantes, al que la novia llegó con un vestido de color crema. La pareja se conoció durante el rodaje de la película Chien, en la que él era el director y ella actuaba, en 2016.La revista del corazón Pure People recordó que Paradis estuvo 14 años con Depp, entre 1998 y 2012, pero no se había casado, porque el matrimonio no era un paso que ella viera necesario. "Es romántico y la fiesta está bien, (...) pero poco importan las ceremonias. Tengo la certeza de amar y de no tener ganas de otra cosa", dijo en una entrevista concedida en 2011 al semanario La Parisienne.Paradis y Benchetrit, ambos de 45 años, están juntos desde finales de 2016, y los rumores sobre una futura boda comenzaron a circular a principios de este año. La intérprete, que en la pasada edición del Festival de Cannes presentó la película Un couteau dans le coeur, del francés Yann Gonzalez, tiene dos hijos,, mientras Benchetrit es padre de Jules, de 20, y Saül, de once. Estuvo casado con Marie Trintignant, quien fue asesinada en 2004 de una brutal paliza por quien era entonces su nuevo compañero sentimental, el cantante Bertrand Cantat.Paradis no acudió el pasado lunes al estreno de ese filme en París por lo que en un primer momento se anunció como "graves problemas de salud" de su hijo, pero que posteriormente, según la revista Gala, resultó ser una gastroenteritis.