Ella no era Marcela

Durante una semana, como público, tuvimos la incertidumbre dentro de nuestras mentes al preguntarnos si la persona que había visitado Luis Miguel en el psiquiátrico era su madre, y no, no era Marcela Basteri.Poco a poco, descubrimos en la serie qué fue lo que ocurrió con la madre del intérprete mexicano, puesto que en el capítulo 11, titulado 'Marcela', se pudo ver el desmoronamiento de la familia Basteri.En 1986, Marcela llega a su casa en la Ciudad de México, recibe un fax de una agncia de viajes, pide que le envíen todas las facturas de los boletos de avión a nombre de Luis Rey. Al llegar, descubre canalladas de su marido, quien compró esos boletos para sus amantes.No fue sino en ese momento en el que le dice él a Marcela 'Si me dejas, te mato.' Ella remató diciéndole: 'Todo lo que eres y todo lo que tines es gracias a él', refiriéndose a Luis Miguel.También se pudo apreciar la recreación de cuando él le cantó a Marcela, su madre.Cuando Luis Rey regresa del viaje, va en busca de su familia a casa de Cata, la mamá de Marcela. Y aquí es cuando llega el clímax del capítulo, ya que una vez más, ambos comienzan a discutir y Luis involucra a los niños en este problema. Rey les grita que su madre se quiere separar y los obliga a decidir con quién se quieren quedar. Alex elige a su mamá y Luis Miguel... a su papá, ¡a su papá, coño! Y sí, esa fue la última vez que Mickey vió a su mamá.Otro punto que vemos en el capítulo 11 de Luis Miguel La Serie, es el relanzamiento artístico de Luisito Rey, el cual resulta nuevamente un rotundo fracaso. Después de varios años, español decide buscar a su hijo y lo espera, con una pierna de jamón, en backstage. Pero cuando Mickey, quien estaba en su, lo desprecia. En este episodio, se ve a Luis Rey muy demacrado, lo que significa que ya está cerca de la muerte.Finalmente, se desarrolló el romane entre Luis Miguel y Erika Camil.