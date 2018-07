¿Qué significa la pata de cerdo de Luisito Rey en Luis Miguel: La Serie?

Si no has visto el nuevo capítulo de “Luis Miguel: La Serie”, no sigas leyendo.

En el más reciente capítulo de “Luis Miguel: La Serie”, Luisito Rey, interpretado por Óscar Jaenada, quiere ver a su hijo, con quien lleva años distanciado, por lo que viaja a México para sorprenderlo al término de uno de sus conciertos.

La escena más triste

Vestido formalmente con un traje, que por cierto, ya le queda muy grande debido a que las adicciones al alcohol y las drogas lo han adelgazado, Luisito Rey aparece en el backstage de un espectáculo de 'El Sol' cargando una pata de cerdo, envuelta en una tela blanca.Pero, ¿qué significa que alguien le lleve esto a otra persona?En España, de donde fue originario Luisito Rey, una pierna de jamón serrano se considera un regalo exquisito. Inclusive se recomienda como un presente para el Día de las Madres, para el Día del Padre y para Navidad.Pero es aún más exquisito regalar jamón de bellota debido a su sabor muy especial. Pertenece a la categoría de los buenos regalos porque gracias a su calidad al proceder directamente de cerdos de raza ibérica, lo convierten en un obsequio único.Las piezas de este jamón se pueden pedir vía internet, no implica ningún tipo de problema y dicha pieza llegará al domicilio, restaurante o tienda indicada en las mejores condiciones de embalaje y transporte.Luisito Rey con todo y su pata de jamón de cerdo es despreciado por su hijo, quien al finalizar su espectáculo y bajar del escenario, al ver a su padre sólo le avienta una mirada muy cruel, ni siquiera le dirige alguna palabra.¿Quisiste llorar ante tal escena?La actuación de Óscar Jaenada es muy conmovedora.