Hoy te quiero solo a ti. Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el 1 de Jul de 2018 a las 9:37 PDT

Así pasó de ser una mujer castaña a una 'peliazul'."Nunca te sientas azul... sé azul", escribió la cantante como pie en una de las imágenes, con hashtags como la palabra #fun.Las opiniones de sus seguidores estuvieron divididas:“Hermosa, te ves más joven”.“Eres una de las mujeres mas bellas del planeta y dulce. Me encanta tu música pero te extraño en novelas. Porque no trabajas en Holywood!! Eres una ecxelente actris!!”.“El color mas Claro te queda mejor!”.“No me gusta!!!! Creo que no va con tu personalidad!!!! Besos!!!”.“Me gusta cómo se ve el tono de azul pero si piel se ve más morena cuando presumi la foto me dijeron que si no era luna bella”.“Cielos que bien te sienta el Azul incluso creo mejor que el rosa..”.“Eres mi linda latina Hermosa”.“Es seducción”.“Te ves muy guapa”.“Increíble... Dios los años no le pasan se ve súper... Yo quiero verme así!”.“Muy guapa Thalia... bendiciones”.“Qué onda con Thalía? Por qué se aferra a un look de joven cita? Que envejezca con dignidad. No necesita esos colores ni botox, su belleza natural era suficiente”.