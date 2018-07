Una vez más: no habrá quinto partido

México no pudo, no hubo quinto partido y no se ve para cuándo. Brasil venció al Tri 2-0 en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Esta es la séptima ocasión en fila (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) que la Selección intenta llegar a cuartos de final y no lo consigue.

En el primer tiempo, Guillermo Ochoa detuvo al menos un par de oportunidades de gol de Brasil, en el segundo fueron al menos cuatro oportunidades claras que evitó el gol. El arquero fue el mejor de los verdes.

México nunca ha podido anotar, mucho menos vencer a Brasil en mundiales, esa estadística se mantuvo sin cambios.





SEGUNDO TIEMPO

Al minuto 50, Neymar Junior anotó el 1-0 en favor de Brasil.

La estrella cerró la pinza en una jugada de velocidad que culminó el del PSG.

En el minuto 88, Roberto Firmino hizo el 2-0 para los brasileños con facilidades en la defensa que inició con la entrega del balón en la media cancha, Neymar condujo y solo hubo que firmar dentro del área.





Raúl Jiménez, quién nació en Tepeji del Río ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo ayudar a evitar la derrota.

México necesitará de otro proceso de cuatro años para buscar dar un paso y colocarse entre los mejores del orbe.

Brasil está en la siguiente ronda y espera rival que se definirá esta tarde después del partido entre belgas y japoneses.