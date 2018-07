Harvey Weinstein enfrenta un nuevo cargo por abuso sexual

Harvey Weinstein enfrenta un cargo de abuso contra una tercera mujer, que alega que el magnate de Hollywood le realizó a un acto sexual por la fuerza en 2006.



El scal de distrito de Manhattan hizo el anuncio en una acusación actualizada el lunes. El nuevo cargo de abuso sexual se suma otros dos por encuentros que habrían ocurrido en 2004 y 2013.



Un representante de Weinstein declinó hacer comentarios de inmediato. La acusación actualizada indica que el productor "tuvo sexo oral por compulsión forzosa" alrededor del 10 de julio del 2006. La acusadora no fue identicada.



"Un jurado investigador de Manhattan ahora acusa a Harvey Weinstein de una de las ofensas sexuales más serias que existen bajo la ley penal de Nueva York”, dijo el fiscal de distrito Cyrus R. Vance Jr. en un comunicado.



"Esta acusación es el resultado de la extraordinaria valentía exhibida por las sobrevivientes que se han pronunciado. Nuestra investigación continúa. Si eres una sobreviviente del abuso depredador por el cual el señor Weinstein es acusado, todavía estás a tiempo para buscar justicia".



Weinstein no comparecería el lunes en la corte, dijo la ocina del scal. Un jurado investigador formuló previamente cargos contra Weinstein relacionados con dos mujeres. Una de las presuntas víctimas, que no ha sido identicada públicamente, dijo a Evans, ha dicho públicamente que Weinstein la obligó a darle sexo oral en su oficina en el 2004. La AP no identica a presuntas víctimas de violencia sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente.



Más de 75 mujeres han denunciado a Weinstein por conducta sexual inapropiada. Varias actrices y modelos los acusaron de abuso sexual, entre ellas la actriz de cine Rose McGowan, quien dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, quien dijo que el productor la violó en el apartamento de ella en Nueva York en 1992; y la actriz noruega Natassia Malthe, quien dijo que Weinstein la atacó en un cuarto de hotel en Londres en el 2008.



La policía de la ciudad de Nueva York dijo a principios de noviembre que estaba investigando denuncias de otra acusadora, la actriz de "Boardwalk Empire" Paz de la Huerta, quien denunció en octubre que Weinstein la violó dos veces en el 2010.



Weinstein ha negado cualquier relación sexual no consensual. Sus abogados han cuestionado la credibilidad de las presuntas víctimas.

