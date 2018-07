‘Efecto López Obrador’ benefició a candidatos de Morena: Angélica García

Angélica García Arrieta, virtual candidata electa al Senado por Hidalgo, señaló que el llamado “efecto López Obrador” contribuyó a los triunfos de candidaturas por Morena a nivel estatal, pero agregó que los aspirantes de los distritos en los que obtuvieron la victoria sí realizaron proselitismo en los municipios.

Así lo expresó en conferencia de prensa que ofreció luego de conocer el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (C), que muestran que en 17 de los 18 distritos de la entidad aventajan los candidatos de Morena.

Señaló además que “el gobierno no se va a mandar solo y va a tener gente dentro del Congreso, pero no van a ser todos, no todos estarán levantando la mano para aprobar las decisiones dentro del estado”, concluyó.