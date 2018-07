Disturbios en Plaza Juárez fueron causados por simpatizantes de Morena: empresarios

Empresarios de Hidalgo señalaron que los disturbios que se efectuaron en la casilla especial de Plaza Juárez durante la jornada del 1 de julio fueron causados por militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona señaló que “fueron los mismos simpatizantes de (Andrés Manuel) López Obrador los que ocasionaron esa penosa escena”.

Asimismo, señaló que la ciudadanía debía saber que en las casillas especiales para ejercer el sufragio solo existe una disponibilidad de 750 boletas electorales.

Cerca de las 18:00 horas del 1 de julio, las urnas que fueron instaladas en el Teatro Bartolomé de Medina fueron violentadas por ciudadanos que exigían votar, por lo que José Luis Ashane Bulos, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que los votos serían anulados.

CCEH DENUNCIARÁ A LEGISLADORES QUE NO TRABAJEN

Espínola Licona mencionó que con el cambio de administración los empresarios no permitirán que los nuevos actores políticos “los mangoneen”, y que en caso de que legislen “para beneficio personal”, los denunciarán públicamente.

El presidente de dicho organismo empresarial declaró que el sector trabajará con los candidatos electos en los 18 distritos electorales, aun cuando Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no recibió su agenda legislativa, acusó.

“Si los políticos empiezan a trabajar para beneficio personal se convocará para denunciarlos de manera pública, para decir: vas mal y no estás ejecutando lo que se requiere”, comentó.

NO QUEREMOS QUE NOS MANGONEEN: EMPRESARIOS

Respecto al candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador, el CCEH mencionó que “México sigue” y, aunque puntualizó que el discurso del representante de Morena fue “conciliador”, no permitirán que se detenga el desarrollo.

“Vamos a trabajar juntos, pero no vamos a estar dispuestos a que nos mangoneen, el país no se tiene que detener. No seremos cuates pero sí tenemos un bien común que es México y vamos a luchar por él”, finalizó.